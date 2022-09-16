https://uz.sputniknews.ru/20220916/mirziyoev-my-ne-doljny-dopustit-vovlecheniya-molodeji-v-ekstremistskie-organizatsii-28235833.html
Мирзиёев: мы не должны допустить вовлечения молодежи в экстремистские организации
Мирзиёев: мы не должны допустить вовлечения молодежи в экстремистские организации
В четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов... 16.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-16T12:41+0500
2022-09-16T12:41+0500
2022-09-16T13:23+0500
саммит шос-2022 в самарканде
шос
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. В Самарканде началось заседание Совета глав государств ШОС в расширенном формате, сообщает корреспондент Sputnik.
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шос
Мирзиёев: мы не должны допустить вовлечения молодежи в экстремистские организации
12:41 16.09.2022 (обновлено: 13:23 16.09.2022)
Дополняется
В четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. В Самарканде началось заседание Совета глав государств ШОС в расширенном формате, сообщает корреспондент Sputnik.