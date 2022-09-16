Мирзиёев: саммит в Самарканде - это встреча друзей после тяжелых испытаний
10:21 16.09.2022 (обновлено: 10:38 16.09.2022)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев вручил Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину орден "Олий Даражали Дўстлик" Республики Узбекистан.
В четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поприветствовал участников саммита, сообщает корреспондент Sputnik.
"Сердечно рад приветствовать вас в Самарканде, в древнем городе на перекрестке Великого шелкового пути для участия в заседании совета глав государств ШОС.
Наш саммит несомненно является историческим событием. Это прежде всего долгожданная очная встреча друзей после тяжелых испытаний пандемии.
Это возможность личного общения и принятия совместных решений, которые определяют будущее нашей Организации и судьбу регионов ШОС в целом.
Для меня большая честь и ответственность, что сегодняшняя встреча проходит в нашем историческом городе под председательством Узбекистана", - подчеркнул Мирзиёев.
В четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.
Напомним: в 2021-2022 годах председателем ШОС является Узбекистан. За время председательства республики было проведено практически более 80 мероприятий, а также завершено согласование порядка 30 документов, которые будут приняты по итогам Самаркандского саммита. Эти документы нацелены на дальнейшее укрепление многопланового взаимодействия между государствами-членами ШОС и призванных вывести взаимодействие в рамках организации на новый уровень.
Среди них – концепции и программы по стимулированию внутрирегиональной торговли, промышленной кооперации и транспортной взаимосвязанности. Также прорабатываются совместные проекты и мероприятия в сферах "зеленой" экономики, инноваций, цифровых технологий, логистики, сельского хозяйства, медицины и других областях.
Известно, что в саммите принимают участие главы 15 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.
В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.
Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
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