Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2022
Саммит ШОС-2022 в Самарканде
Саммит Шанхайской организации сотрудничества, 15-16 сентября, Самарканд, Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/20220916/mirziyoev-serdechno-rad-privetstvovovat-vvsex-v-samarkande--28216409.html
Мирзиёев: саммит в Самарканде - это встреча друзей после тяжелых испытаний
Мирзиёев: саммит в Самарканде - это встреча друзей после тяжелых испытаний
В четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств ШОС.
2022-09-16T10:21+0500
2022-09-16T10:38+0500
саммит шос-2022 в самарканде
шос
шавкат мирзиёев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/0f/28152251_0:62:1187:730_1920x0_80_0_0_f8489fc546dbb653afe2013e57064c56.jpg
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поприветствовал участников саммита, сообщает корреспондент Sputnik.В четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.Напомним: в 2021-2022 годах председателем ШОС является Узбекистан. За время председательства республики было проведено практически более 80 мероприятий, а также завершено согласование порядка 30 документов, которые будут приняты по итогам Самаркандского саммита. Эти документы нацелены на дальнейшее укрепление многопланового взаимодействия между государствами-членами ШОС и призванных вывести взаимодействие в рамках организации на новый уровень.Среди них – концепции и программы по стимулированию внутрирегиональной торговли, промышленной кооперации и транспортной взаимосвязанности. Также прорабатываются совместные проекты и мероприятия в сферах "зеленой" экономики, инноваций, цифровых технологий, логистики, сельского хозяйства, медицины и других областях.Известно, что в саммите принимают участие главы 15 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.Читайте также:В Конгресс-центр прибыл Владимир Путин – видео
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/0f/28152251_66:0:1122:792_1920x0_80_0_0_30ee151199f7a57680aa051cbe23aba2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мирзиёев саммит шос в самарканде это встреча друзей после тяжелых испытаний заявления новости
мирзиёев саммит шос в самарканде это встреча друзей после тяжелых испытаний заявления новости

Мирзиёев: саммит в Самарканде - это встреча друзей после тяжелых испытаний

10:21 16.09.2022 (обновлено: 10:38 16.09.2022)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев вручил Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину орден "Олий Даражали Дўстлик" Республики Узбекистан.
Президент Шавкат Мирзиёев вручил Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину орден Олий Даражали Дўстлик Республики Узбекистан. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться на
НовостиTelegram
В четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поприветствовал участников саммита, сообщает корреспондент Sputnik.
"Сердечно рад приветствовать вас в Самарканде, в древнем городе на перекрестке Великого шелкового пути для участия в заседании совета глав государств ШОС.
Наш саммит несомненно является историческим событием. Это прежде всего долгожданная очная встреча друзей после тяжелых испытаний пандемии.
Это возможность личного общения и принятия совместных решений, которые определяют будущее нашей Организации и судьбу регионов ШОС в целом.
Для меня большая честь и ответственность, что сегодняшняя встреча проходит в нашем историческом городе под председательством Узбекистана", - подчеркнул Мирзиёев.
В четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.
Напомним: в 2021-2022 годах председателем ШОС является Узбекистан. За время председательства республики было проведено практически более 80 мероприятий, а также завершено согласование порядка 30 документов, которые будут приняты по итогам Самаркандского саммита. Эти документы нацелены на дальнейшее укрепление многопланового взаимодействия между государствами-членами ШОС и призванных вывести взаимодействие в рамках организации на новый уровень.
Среди них – концепции и программы по стимулированию внутрирегиональной торговли, промышленной кооперации и транспортной взаимосвязанности. Также прорабатываются совместные проекты и мероприятия в сферах "зеленой" экономики, инноваций, цифровых технологий, логистики, сельского хозяйства, медицины и других областях.
Известно, что в саммите принимают участие главы 15 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.
В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.
Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
Читайте также:
В Конгресс-центр прибыл Владимир Путин – видео
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0