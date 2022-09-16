https://uz.sputniknews.ru/20220916/mirziyoev-shos-doljna-ostavatsya-orientirovannoy-na-shirokoe-partnerstvo-28233521.html
Мирзиёев: ШОС должна оставаться ориентированной на широкое партнерство
Мирзиёев: ШОС должна оставаться ориентированной на широкое партнерство
В четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов... 16.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-16T12:31+0500
2022-09-16T12:31+0500
2022-09-16T13:21+0500
саммит шос-2022 в самарканде
шос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/10/28238139_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_f864563f65d50da0e50f9300156a9648.jpg
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. В Самарканде началось заседание Совета глав государств ШОС в расширенном формате, сообщает корреспондент Sputnik.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/10/28238139_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_03278874fb3d8f5de3297e1b10f6e6ce.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
шос
Мирзиёев: ШОС должна оставаться ориентированной на широкое партнерство
12:31 16.09.2022 (обновлено: 13:21 16.09.2022)
Дополняется
В четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. В Самарканде началось заседание Совета глав государств ШОС в расширенном формате, сообщает корреспондент Sputnik.