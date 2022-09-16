ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. В Самарканде началось заседание Совета глав государств ШОС в расширенном формате, сообщает корреспондент Sputnik.

В четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов... 16.09.2022, Sputnik Узбекистан

Мирзиёев: ШОС должна оставаться ориентированной на широкое партнерство

Заседание расширенного состава ШОС

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В четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.