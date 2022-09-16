https://uz.sputniknews.ru/20220916/mirziyoev-uzbekistan-provel-svyshe-80-meropriyatiy-v-ramkax-predsedatelstva-shos-28216558.html

Мирзиёев: Узбекистан провел свыше 80 мероприятий в рамках председательства ШОС

Мирзиёев: Узбекистан провел свыше 80 мероприятий в рамках председательства ШОС

В рамках председательства Узбекистана было подготовлено свыше 40 соглашений к подписанию, сообщил Мирзиёев.

2022-09-16T10:23+0500

2022-09-16T10:23+0500

2022-09-16T10:42+0500

саммит шос-2022 в самарканде

шос

шавкат мирзиёев

узбекистан

председательство

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ТАШКЕНТ, 16 сен – Sputnik. Узбекистан провел свыше 80 крупных мероприятий в рамках председательствования несмотря на пандемию оебспечил полный охват всех направлений и сфер взаимодействия ШОС. Благодаря общим усилиям подготовили свыше 40 соглашений и решений к подписанию. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе Заседания Совета глав государств-членов ШОС.По словам Мирзиёева, в них отражены общие подходы стран-участниц ШОС к перспективным и востребованным направлениям сотрудничества. Это концепция и программа в области усиления взаимосвязанности промышленной кооперации, зеленой экономики, цифровизации и торговли, отметил президент республики.Также он подчеркнул, что саммит проходит в год двух знаменательных дат – 20-летия принятии хартии ШОС 15-летия подписания Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотруднчисетва.

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мирзиёев узбекистан провел свыше 80 мероприятий в рамках председательства шос в рамках председательства узбекистана было подготовлено свыше 40 соглашений к подписанию сообщил мирзиёев