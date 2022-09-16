https://uz.sputniknews.ru/20220916/mirziyoev-uzbekistan-provel-svyshe-80-meropriyatiy-v-ramkax-predsedatelstva-shos-28216558.html
Мирзиёев: Узбекистан провел свыше 80 мероприятий в рамках председательства ШОС
Мирзиёев: Узбекистан провел свыше 80 мероприятий в рамках председательства ШОС
В рамках председательства Узбекистана было подготовлено свыше 40 соглашений к подписанию, сообщил Мирзиёев.
2022-09-16T10:23+0500
2022-09-16T10:23+0500
2022-09-16T10:42+0500
саммит шос-2022 в самарканде
шос
шавкат мирзиёев
узбекистан
председательство
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ТАШКЕНТ, 16 сен – Sputnik. Узбекистан провел свыше 80 крупных мероприятий в рамках председательствования несмотря на пандемию оебспечил полный охват всех направлений и сфер взаимодействия ШОС. Благодаря общим усилиям подготовили свыше 40 соглашений и решений к подписанию. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе Заседания Совета глав государств-членов ШОС.По словам Мирзиёева, в них отражены общие подходы стран-участниц ШОС к перспективным и востребованным направлениям сотрудничества. Это концепция и программа в области усиления взаимосвязанности промышленной кооперации, зеленой экономики, цифровизации и торговли, отметил президент республики.Также он подчеркнул, что саммит проходит в год двух знаменательных дат – 20-летия принятии хартии ШОС 15-летия подписания Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотруднчисетва.
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мирзиёев узбекистан провел свыше 80 мероприятий в рамках председательства шос в рамках председательства узбекистана было подготовлено свыше 40 соглашений к подписанию сообщил мирзиёев
мирзиёев узбекистан провел свыше 80 мероприятий в рамках председательства шос в рамках председательства узбекистана было подготовлено свыше 40 соглашений к подписанию сообщил мирзиёев
Мирзиёев: Узбекистан провел свыше 80 мероприятий в рамках председательства ШОС
10:23 16.09.2022 (обновлено: 10:42 16.09.2022)
В рамках председательства Узбекистана было подготовлено свыше 40 соглашений к подписанию, сообщил Мирзиёев.
ТАШКЕНТ, 16 сен – Sputnik. Узбекистан провел свыше 80 крупных мероприятий в рамках председательствования несмотря на пандемию оебспечил полный охват всех направлений и сфер взаимодействия ШОС. Благодаря общим усилиям подготовили свыше 40 соглашений и решений к подписанию. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе Заседания Совета глав государств-членов ШОС.
По словам Мирзиёева, в них отражены общие подходы стран-участниц ШОС к перспективным и востребованным направлениям сотрудничества. Это концепция и программа в области усиления взаимосвязанности промышленной кооперации, зеленой экономики, цифровизации и торговли, отметил президент республики.
"В большую семью ШОС входят новые члены, наблюдатели и партнеры по диалогу. В этом видим стратегические возможности для кардинального расширения многопланового сотрудничества в регионе Евразии. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить вас за активную поддержку нашего председтаельства", - добавил Мирзиёев.
Также он подчеркнул, что саммит проходит в год двух знаменательных дат – 20-летия принятии хартии ШОС 15-летия подписания Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотруднчисетва.
"ШОС стала влиятельным участников регионалных и глобальных процессов. По сути ШОС опередила время. Все эти годы мы укрепляли региональное сотрудничество, которое становится определяющей тенденцией по всему миру. Усиливается стабилизирующая роль ШОС, как фактор безопасности и экономического роста", - подчеркнул Мирзиёев.