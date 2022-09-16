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Мирзиёев: Узбекистану удалось выполнить план председательства
Мирзиёев: Узбекистану удалось выполнить план председательства
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. В период своего председателсьтва в ШОС Узбекистан стремился активизирвоать практическое взаимодействие, повысить потенциал и... 16.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-16T12:25+0500
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. В период своего председателсьтва в ШОС Узбекистан стремился активизирвоать практическое взаимодействие, повысить потенциал и международный авторитет. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе заседания Совета глав-государств в Самарканде.По его словам, вместе с обеспечением безопасности за время председательство республика уделяла внимание торгово-экономическому и гуманитарному сотрудничеству.
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Мирзиёев: Узбекистану удалось выполнить план председательства
12:25 16.09.2022 (обновлено: 12:44 16.09.2022)
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. В период своего председателсьтва в ШОС Узбекистан стремился активизирвоать практическое взаимодействие, повысить потенциал и международный авторитет. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе заседания Совета глав-государств в Самарканде.
По его словам, вместе с обеспечением безопасности за время председательство республика уделяла внимание торгово-экономическому и гуманитарному сотрудничеству.
"Несмотря на последствия пандемии и глобальные потрясения нам вместе удалось в полном объеме выполнить план председательства", - отметил президент.