https://uz.sputniknews.ru/20220916/mirziyoev-uzbekistan-udelyaet-vnimanie-obespecheniyu-bezopasnosti-28232712.html

Мирзиёев: Узбекистану удалось выполнить план председательства

Мирзиёев: Узбекистану удалось выполнить план председательства

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. В период своего председателсьтва в ШОС Узбекистан стремился активизирвоать практическое взаимодействие, повысить потенциал и... 16.09.2022, Sputnik Узбекистан

2022-09-16T12:25+0500

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саммит шос-2022 в самарканде

шос

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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. В период своего председателсьтва в ШОС Узбекистан стремился активизирвоать практическое взаимодействие, повысить потенциал и международный авторитет. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе заседания Совета глав-государств в Самарканде.По его словам, вместе с обеспечением безопасности за время председательство республика уделяла внимание торгово-экономическому и гуманитарному сотрудничеству.

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