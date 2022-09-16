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Саммит ШОС: в Самарканде началось заседание Совета глав государств - прямая трансляция
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2022
Саммит ШОС-2022 в Самарканде
Саммит Шанхайской организации сотрудничества, 15-16 сентября, Самарканд, Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/20220916/mirziyoev-uzbekistan-udelyaet-vnimanie-obespecheniyu-bezopasnosti-28232712.html
Мирзиёев: Узбекистану удалось выполнить план председательства
Мирзиёев: Узбекистану удалось выполнить план председательства
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. В период своего председателсьтва в ШОС Узбекистан стремился активизирвоать практическое взаимодействие, повысить потенциал и... 16.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-16T12:25+0500
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саммит шос-2022 в самарканде
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. В период своего председателсьтва в ШОС Узбекистан стремился активизирвоать практическое взаимодействие, повысить потенциал и международный авторитет. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе заседания Совета глав-государств в Самарканде.По его словам, вместе с обеспечением безопасности за время председательство республика уделяла внимание торгово-экономическому и гуманитарному сотрудничеству.
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Мирзиёев: Узбекистану удалось выполнить план председательства

12:25 16.09.2022 (обновлено: 12:44 16.09.2022)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Самарканде под председательством Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева состоялось заседание глав государств Шанхайской организации сотрудничества в узком составе
В Самарканде под председательством Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева состоялось заседание глав государств Шанхайской организации сотрудничества в узком составе - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. В период своего председателсьтва в ШОС Узбекистан стремился активизирвоать практическое взаимодействие, повысить потенциал и международный авторитет. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе заседания Совета глав-государств в Самарканде.
По его словам, вместе с обеспечением безопасности за время председательство республика уделяла внимание торгово-экономическому и гуманитарному сотрудничеству.

"Несмотря на последствия пандемии и глобальные потрясения нам вместе удалось в полном объеме выполнить план председательства", - отметил президент.

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