https://uz.sputniknews.ru/20220916/mirziyoev-v-mire-usililis-vyzovy-stabilnosti-i-bezpoasnosti-28232242.html

Мирзиёев: в мире усилились вызовы стабильности и безпоасности

Мирзиёев: в мире усилились вызовы стабильности и безпоасности

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. В условиях дефицита доверия и взаимопонимания в мире противостояния и конфликтов усилилсь вызовы стабильности и безопасности. Об... 16.09.2022, Sputnik Узбекистан

2022-09-16T12:21+0500

2022-09-16T12:21+0500

2022-09-16T12:43+0500

саммит шос-2022 в самарканде

шос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/10/28233815_0:56:1073:660_1920x0_80_0_0_b846f2d9f1ce6480b4d6309d7d60ba65.jpg

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. В условиях дефицита доверия и взаимопонимания в мире противостояния и конфликтов усилилсь вызовы стабильности и безопасности. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе заседания Совета глав-государств в Самарканде.Он подчеркнул, что риски представляют следующие проблемы современности, такие как изменение климата, нехватка водных и природных ресурсов, социально-экономические последствия панедмии, кризис энергетической и продовольственной безопасности.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

шос