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Мирзиёев: в мире усилились вызовы стабильности и безпоасности
Мирзиёев: в мире усилились вызовы стабильности и безпоасности
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. В условиях дефицита доверия и взаимопонимания в мире противостояния и конфликтов усилилсь вызовы стабильности и безопасности. Об... 16.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-16T12:21+0500
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. В условиях дефицита доверия и взаимопонимания в мире противостояния и конфликтов усилилсь вызовы стабильности и безопасности. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе заседания Совета глав-государств в Самарканде.Он подчеркнул, что риски представляют следующие проблемы современности, такие как изменение климата, нехватка водных и природных ресурсов, социально-экономические последствия панедмии, кризис энергетической и продовольственной безопасности.
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Мирзиёев: в мире усилились вызовы стабильности и безпоасности
12:21 16.09.2022 (обновлено: 12:43 16.09.2022)
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. В условиях дефицита доверия и взаимопонимания в мире противостояния и конфликтов усилилсь вызовы стабильности и безопасности. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе заседания Совета глав-государств в Самарканде.
Он подчеркнул, что риски представляют следующие проблемы современности, такие как изменение климата, нехватка водных и природных ресурсов, социально-экономические последствия панедмии, кризис энергетической и продовольственной безопасности.
"Растет глобальный запрос на взаимодоверие, справделивость и солидарность. В этой связи как никогда важно продолжение открытого и конструктивного диалога. ШОС демонстрирует, что такой диалог возможен", - особо выделил президент.