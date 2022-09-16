https://uz.sputniknews.ru/20220916/modi-predlojil-sozdat-rabochuyu-gruppu-po-startapam-shos-28235990.html

Моди предложил создать рабочую группу по стартапам ШОС

Моди предложил создать рабочую группу по стартапам ШОС

Такое предложение индийский лидер выдвинул в пятницу в Самарканде.

2022-09-16T12:43+0500

2022-09-16T12:43+0500

2022-09-16T12:54+0500

саммит шос-2022 в самарканде

шос

нарендра моди

стартап

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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Президент Индии Нарендра Моди предложил создать рабочую группу по стартапам Шанхайской организации сотрудничества в ходе заседания Совета глав-государств ШОС.Он отметил, что в то время как весь мир столкнулся с последствиями пандемии, очень важна роль ШОС. Также он добавил, что мир столкнулся с энергетическим и продоволственным кризисом. По его словам ШОС, необходимо прилагать усилия по развитию надежных и разнообразных цепочек поставок в регионе Организации, для этого необходимо улучшение связей между странами.Также он предложил создать новую рабочую группу по стартапам и инновациям в рамках ШОС.

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Sputnik Узбекистан

моди предложил создать рабочую группу по стартапам шос такое предложение индийский лидер выдвинул в пятницу в самарканде