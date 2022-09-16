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Саммит ШОС: в Самарканде началось заседание Совета глав государств - прямая трансляция
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2022
Саммит ШОС-2022 в Самарканде
Саммит Шанхайской организации сотрудничества, 15-16 сентября, Самарканд, Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/20220916/modi-predlojil-sozdat-rabochuyu-gruppu-po-startapam-shos-28235990.html
Моди предложил создать рабочую группу по стартапам ШОС
Моди предложил создать рабочую группу по стартапам ШОС
Такое предложение индийский лидер выдвинул в пятницу в Самарканде.
2022-09-16T12:43+0500
2022-09-16T12:54+0500
саммит шос-2022 в самарканде
шос
нарендра моди
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Президент Индии Нарендра Моди предложил создать рабочую группу по стартапам Шанхайской организации сотрудничества в ходе заседания Совета глав-государств ШОС.Он отметил, что в то время как весь мир столкнулся с последствиями пандемии, очень важна роль ШОС. Также он добавил, что мир столкнулся с энергетическим и продоволственным кризисом. По его словам ШОС, необходимо прилагать усилия по развитию надежных и разнообразных цепочек поставок в регионе Организации, для этого необходимо улучшение связей между странами.Также он предложил создать новую рабочую группу по стартапам и инновациям в рамках ШОС.
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моди предложил создать рабочую группу по стартапам шос такое предложение индийский лидер выдвинул в пятницу в самарканде
моди предложил создать рабочую группу по стартапам шос такое предложение индийский лидер выдвинул в пятницу в самарканде

Моди предложил создать рабочую группу по стартапам ШОС

12:43 16.09.2022 (обновлено: 12:54 16.09.2022)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Самарканде под председательством Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева состоялось заседание глав государств Шанхайской организации сотрудничества в узком составе
В Самарканде под председательством Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева состоялось заседание глав государств Шанхайской организации сотрудничества в узком составе - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Такое предложение индийский лидер выдвинул в пятницу в Самарканде.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Президент Индии Нарендра Моди предложил создать рабочую группу по стартапам Шанхайской организации сотрудничества в ходе заседания Совета глав-государств ШОС.
Он отметил, что в то время как весь мир столкнулся с последствиями пандемии, очень важна роль ШОС.

"Государства члены ШОС делают неоценимый вклад в восстановление экономики. На них приходится 30% глобального ВВП и 40% населения всего мира. Поэтому Индия выступает за расширение сотруднчиества", - подчеркнул индийский лидер.

Также он добавил, что мир столкнулся с энергетическим и продоволственным кризисом. По его словам ШОС, необходимо прилагать усилия по развитию надежных и разнообразных цепочек поставок в регионе Организации, для этого необходимо улучшение связей между странами.
"Не менее важно продолжать работу друг с другом, предоставляя право транзита", - отметил Моди.
Также он предложил создать новую рабочую группу по стартапам и инновациям в рамках ШОС.

"Индия - крупная страна производитель с конкурентными преимуществами. В этом году мы рассчиытваем на рост экономики на 7,5%. Кроме того, мы сосредотачиваем наши усилия на сокращении технологического разрыва нашего населения."

"В Индии насчиытвается 70 тысяч стартапов, наш опыт будет полезен для стран ШОС. Мы готовы к созданию новой рабочей группы по стартапам и инновациям, которая будет заниматься обменом со странами ШОС", - заключил индийский лидер.
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