На саммите ШОС подпишут Самаркандскую декларацию
11:26 16.09.2022 (обновлено: 11:32 16.09.2022)
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время заседания в узком составе глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.
© POOL/
В данное время в Самарканде проходит Заседание глав государств-членов ШОС.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. На саммите ШОС подпишут Самаркандскую декларацию. Об этом сообщила пресс-служба ШОС.
Как сообщает пресс-служба организации, в повестке дня широкий круг вопросов.
В частности, речь идет о перспективах углубления сотрудничества в контексте происходящих в мире глобальных трансформаций, формировании более справедливого и многополярного миропорядка, модернизации деятельности организации, усилении внешнеполитической координации, повышении эффективности совместной работы в сфере экономики.
После заседания в узком формате главы "Семьи" ШОС соберутся в расширенном составе.
В частности, речь идет о перспективах углубления сотрудничества в контексте происходящих в мире глобальных трансформаций, формировании более справедливого и многополярного миропорядка, модернизации деятельности организации, усилении внешнеполитической координации, повышении эффективности совместной работы в сфере экономики.
После заседания в узком формате главы "Семьи" ШОС соберутся в расширенном составе.