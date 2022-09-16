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Саммит ШОС: в Самарканде началось заседание Совета глав государств - прямая трансляция
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2022
Саммит ШОС-2022 в Самарканде
Саммит Шанхайской организации сотрудничества, 15-16 сентября, Самарканд, Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/20220916/na-sammite-shos-podpishut-samarkandskuyu-deklaratsiyu-28226691.html
На саммите ШОС подпишут Самаркандскую декларацию
На саммите ШОС подпишут Самаркандскую декларацию
В данное время в Самарканде проходит Заседание глав государств-членов ШОС. 16.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-16T11:26+0500
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саммит шос-2022 в самарканде
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. На саммите ШОС подпишут Самаркандскую декларацию. Об этом сообщила пресс-служба ШОС.Как сообщает пресс-служба организации, в повестке дня широкий круг вопросов. В частности, речь идет о перспективах углубления сотрудничества в контексте происходящих в мире глобальных трансформаций, формировании более справедливого и многополярного миропорядка, модернизации деятельности организации, усилении внешнеполитической координации, повышении эффективности совместной работы в сфере экономики.После заседания в узком формате главы "Семьи" ШОС соберутся в расширенном составе.
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на саммите шос подпишут самаркандскую декларацию
на саммите шос подпишут самаркандскую декларацию

На саммите ШОС подпишут Самаркандскую декларацию

11:26 16.09.2022 (обновлено: 11:32 16.09.2022)
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время заседания в узком составе глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.
Президент РФ Владимир Путин во время заседания в узком составе глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2022
© POOL
/
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В данное время в Самарканде проходит Заседание глав государств-членов ШОС.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. На саммите ШОС подпишут Самаркандскую декларацию. Об этом сообщила пресс-служба ШОС.
Как сообщает пресс-служба организации, в повестке дня широкий круг вопросов.

В частности, речь идет о перспективах углубления сотрудничества в контексте происходящих в мире глобальных трансформаций, формировании более справедливого и многополярного миропорядка, модернизации деятельности организации, усилении внешнеполитической координации, повышении эффективности совместной работы в сфере экономики.

После заседания в узком формате главы "Семьи" ШОС соберутся в расширенном составе.
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