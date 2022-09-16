https://uz.sputniknews.ru/20220916/na-sammite-shos-podpishut-samarkandskuyu-deklaratsiyu-28226691.html

На саммите ШОС подпишут Самаркандскую декларацию

На саммите ШОС подпишут Самаркандскую декларацию

В данное время в Самарканде проходит Заседание глав государств-членов ШОС. 16.09.2022, Sputnik Узбекистан

2022-09-16T11:26+0500

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саммит шос-2022 в самарканде

шос

самарканд

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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. На саммите ШОС подпишут Самаркандскую декларацию. Об этом сообщила пресс-служба ШОС.Как сообщает пресс-служба организации, в повестке дня широкий круг вопросов. В частности, речь идет о перспективах углубления сотрудничества в контексте происходящих в мире глобальных трансформаций, формировании более справедливого и многополярного миропорядка, модернизации деятельности организации, усилении внешнеполитической координации, повышении эффективности совместной работы в сфере экономики.После заседания в узком формате главы "Семьи" ШОС соберутся в расширенном составе.

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Sputnik Узбекистан

на саммите шос подпишут самаркандскую декларацию