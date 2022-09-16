https://uz.sputniknews.ru/20220916/norov-samarkandskaya-initsiativa---odno-iz-klyuchevyx-sobytiy-sammita-28267659.html
Норов: "Самаркандская инициатива" - одно из ключевых событий саммита
Норов: "Самаркандская инициатива" - одно из ключевых событий саммита
Норов: "Самаркандская инициатива" - одно из ключевых событий саммита
2022-09-16T17:55+0500
2022-09-16T17:55+0500
2022-09-16T17:55+0500
саммит шос-2022 в самарканде
владимир норов
шос
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ТАШКЕНТ, 16 сен – Sputnik. Участники Самаркандского саммита ШОС поддержали предложение Узбекистана о создании Самаркандской инициативы солидарности во имя общей безопасности. Об этом на пресс-конференции по итогам саммита рассказал министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов, сообщает корреспондент Sputnik.По словам Норова, президент Шавкат Мирзиёев предложил провести первый международный форум Самаркандской инициативы в 2023 году в Самарканде.Напомним: в четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.Известно, что в саммите принимают участие главы 14 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.
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самарканд узбекистан саммит шос шанхайская организация сотрудничества самаркандская инициатива солидарности во имя безопасности
самарканд узбекистан саммит шос шанхайская организация сотрудничества самаркандская инициатива солидарности во имя безопасности
Норов: "Самаркандская инициатива" - одно из ключевых событий саммита
Президент Шавкат Мирзиёев предложил провести первый международный форум инициативы в 2023 году.
ТАШКЕНТ, 16 сен – Sputnik. Участники Самаркандского саммита ШОС поддержали предложение Узбекистана о создании Самаркандской инициативы солидарности во имя общей безопасности. Об этом на пресс-конференции по итогам саммита рассказал министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов, сообщает корреспондент Sputnik.
"Один из ключевых событий нынешней встречи лидеров стало выдвижение президентом республики Узбекистан новой Самаркандской инициативы солидарности во имя общей безопасности и процветания. Участники саммита единогласно приветствовали данную инициативу, нацеленную на обеспечение мира стабильности, широкое международное сотрудничество и продвижение устойчивого развития человечества", - подчеркнул он.
По словам Норова, президент Шавкат Мирзиёев предложил провести первый международный форум Самаркандской инициативы в 2023 году в Самарканде.
Напомним: в четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.
Известно, что в саммите принимают участие главы 14 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.
В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.