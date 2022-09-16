https://uz.sputniknews.ru/20220916/norov-samarkandskaya-initsiativa---odno-iz-klyuchevyx-sobytiy-sammita-28267659.html

Норов: "Самаркандская инициатива" - одно из ключевых событий саммита

Норов: "Самаркандская инициатива" - одно из ключевых событий саммита

Норов: "Самаркандская инициатива" - одно из ключевых событий саммита

2022-09-16T17:55+0500

2022-09-16T17:55+0500

2022-09-16T17:55+0500

саммит шос-2022 в самарканде

владимир норов

шос

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ТАШКЕНТ, 16 сен – Sputnik. Участники Самаркандского саммита ШОС поддержали предложение Узбекистана о создании Самаркандской инициативы солидарности во имя общей безопасности. Об этом на пресс-конференции по итогам саммита рассказал министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов, сообщает корреспондент Sputnik.По словам Норова, президент Шавкат Мирзиёев предложил провести первый международный форум Самаркандской инициативы в 2023 году в Самарканде.Напомним: в четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.Известно, что в саммите принимают участие главы 14 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.

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