https://uz.sputniknews.ru/20220916/parlament-odobril-popravki-v-konstitutsiyu-kazaxstana--28214556.html

Парламент одобрил поправки в Конституцию Казахстана

Парламент одобрил поправки в Конституцию Казахстана

Парламент проголосовал за смену названия столицы и семилетнее президенство в Казахстане.

2022-09-16T12:50+0500

2022-09-16T12:50+0500

2022-09-16T12:50+0500

в мире

казахстан

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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Парламент Казахстана принял поправки в Конституцию о семилетнем сроке президентства и переименовании столицы из Нур-Султана в Астану, сообщает Sputnik Казахстан.В пятницу, 16 сентября, в парламенте прошло совместное заседание обеих палат. В повестку заседания были включены вопросы по внесению изменений в основной закон страны.Министр юстиции Казахстана Канат Мусин выступил с проектом поправок перед депутатами парламента и членами правительства. Проект принятого парламентом закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию РК" предусматривает поправки в пять статей. Согласно им, теперь в Казахстане президента граждане будут избирать сроком на семь лет лишь один раз без права последующего переизбрания.Также предусмотрена поправка, которая устанавливает неизменность положений Конституции, касающихся сроков полномочий президента и ограничений по его избранию."Вопрос переименования столицы широко обсуждался обществом, поднимался во время проведения референдума. Данное предложение депутатов группы "Жана Казахстан" было включено в проект закона. Предусмотренные конституционные новеллы позволят реализовать политические инициативы главы государства и депутатов. Прошу поддержать", - заявил глава Минюста.Он также сообщил, что по мировой практике срок полномочий судей Конституционного суда должен превышать сроки полномочий лиц, их назначающих. Для соответствия этим стандартам в Казахстане увеличат срок полномочий судей Конституционного суда до восьми лет с установлением ограничения быть повторно назначенными судьями Конституционного суда.Депутаты обеих палат парламента, выступая на заседании, поддержали предложение Минюста. Депутат мажилиса Иса Қазыбек отметил, что предложения президента Токаева однократного срока президентства, предоставление возможности для следующего президента и законодательного закрепления однократного президентства заслуживают только поддержки.После обсуждения предложенных поправок депутаты парламента проголосовали за принятие законопроекта. За принятие поправок проголосовали все 98 депутатов мажилиса, присутствовавшие на заседании, и все 50 депутатов сената. Теперь документ направляется на подпись президенту Казахстана.Напомним, в послании к народу 1 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести этой осенью досрочные президентские выборы несмотря на то, что его первый пятилетний срок истекает лишь в 2024 году.Тогда же он заявил, что после выборов внесет инициативу об увеличении срока президентских полномочий с пяти до семи лет, но без права переизбрания. Сейчас один и тот же человек не может избираться президентом республики более двух раз подряд. 2 сентября депутатская группа "Жана Казахстан" предложила внести в Конституцию норму о семилетнем президентском мандате до предстоящих выборов и избрать президента осенью этого года на семилетний срок.Токаев 12 сентября попросил Конституционный совет проверить это предложение депутатов на соответствие основному закону и получил положительный ответ.

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