https://uz.sputniknews.ru/20220916/plan-spetsoperatsii-korrektirovke-ne-podlejit---putin-28288486.html
"План спецоперации корректировке не подлежит" - Путин
"План спецоперации корректировке не подлежит" - Путин
На пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Самарканде российский президент уделил большое внимание ситуации на Украине.
2022-09-16T21:35+0500
2022-09-16T21:35+0500
2022-09-16T21:35+0500
саммит шос-2022 в самарканде
владимир путин
россия
украина
владимир зеленский
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ТАШКЕНТ, 16 сен – Sputnik. Президент России Владимир Путин, выступая перед журналистами по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, заявил, что план специальной военной операции России в защиту жителей Донбасса не подлежит корректировке.По его словам, наступательная операция в Донбассе не прекращается, но российские войска не спешат. При этом, ряд недавних ударов российских вооруженных сил можно считать предупреждением.По словам Владимира Путина, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно предлагал ему организовать встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, но не во время двусторонней встречи на полях саммита ШОС.Однако любые переговоры возможны лишь при согласии Киева. Но украинский президент признался, что не готов к таким переговорам. По словам российского президента, Москва изначально вела переговорный процесс с украинскими властями, но те забросили все "в ящик".Что касается украинского зерна, то собственниками его в значительной части являются американские компании, владеющие землями на Украине.Сама же Россия продает и продаст свое зерно, несмотря на санкции, но хочет, чтобы оно дошло до беднейших стран, подчеркнул российский президент.Напомним: в четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.Известно, что в саммите принимают участие главы 14 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.Читайте также: О чем говорили Путин и Моди - обзор
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владимир путин россия самарканд узбекистан саммит шос шанхайская организация сотрудничества пресс-конференция по итогам специальная военная операция на украине донбасс владимир зеленский киев переговоры зерно
владимир путин россия самарканд узбекистан саммит шос шанхайская организация сотрудничества пресс-конференция по итогам специальная военная операция на украине донбасс владимир зеленский киев переговоры зерно
"План спецоперации корректировке не подлежит" - Путин
На пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Самарканде российский президент уделил большое внимание ситуации на Украине.
ТАШКЕНТ, 16 сен – Sputnik. Президент России Владимир Путин, выступая перед журналистами по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, заявил, что план специальной военной операции России в защиту жителей Донбасса не подлежит корректировке.
По его словам, наступательная операция в Донбассе не прекращается, но российские войска не спешат. При этом, ряд недавних ударов российских вооруженных сил можно считать предупреждением.
"Конечно, мы видим попытки проведения террористических актов, попытки нанести ущерб нашей гражданской инфраструктуре… Если дальше ситуация будет развиваться подобным образом, то ответ будет более серьёзным", — добавил он.
По словам Владимира Путина, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно предлагал ему организовать встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, но не во время двусторонней встречи на полях саммита ШОС.
"Разумеется, он предлагает встречу с Зеленским, полагая, что она может привести к какому-то положительному результату. На этой встрече [на ШОС] он [Эрдоган] об этом не говорил", — заявил Путин.
Однако любые переговоры возможны лишь при согласии Киева. Но украинский президент признался, что не готов к таким переговорам. По словам российского президента, Москва изначально вела переговорный процесс с украинскими властями, но те забросили все "в ящик".
"Они объявили о том, что никаких договоренностей с Россией добиваться не будут, а будут добиваться победы на поле боя — флаг в руки", — заявил Владимир Путин.
Что касается украинского зерна, то собственниками его в значительной части являются американские компании, владеющие землями на Украине.
"Они собственники этого зерна в основном, в значительной части. Оказалось, что земли на Украине давно проданы американским компаниям, это их зерно, они своё зерно и вывозят".
Сама же Россия продает и продаст свое зерно, несмотря на санкции, но хочет, чтобы оно дошло до беднейших стран, подчеркнул российский президент.
Напомним: в четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.
Известно, что в саммите принимают участие главы 14 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.
В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.