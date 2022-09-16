https://uz.sputniknews.ru/20220916/plan-spetsoperatsii-korrektirovke-ne-podlejit---putin-28288486.html

"План спецоперации корректировке не подлежит" - Путин

"План спецоперации корректировке не подлежит" - Путин

На пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Самарканде российский президент уделил большое внимание ситуации на Украине.

2022-09-16T21:35+0500

2022-09-16T21:35+0500

2022-09-16T21:35+0500

саммит шос-2022 в самарканде

владимир путин

россия

украина

владимир зеленский

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ТАШКЕНТ, 16 сен – Sputnik. Президент России Владимир Путин, выступая перед журналистами по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, заявил, что план специальной военной операции России в защиту жителей Донбасса не подлежит корректировке.По его словам, наступательная операция в Донбассе не прекращается, но российские войска не спешат. При этом, ряд недавних ударов российских вооруженных сил можно считать предупреждением.По словам Владимира Путина, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно предлагал ему организовать встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, но не во время двусторонней встречи на полях саммита ШОС.Однако любые переговоры возможны лишь при согласии Киева. Но украинский президент признался, что не готов к таким переговорам. По словам российского президента, Москва изначально вела переговорный процесс с украинскими властями, но те забросили все "в ящик".Что касается украинского зерна, то собственниками его в значительной части являются американские компании, владеющие землями на Украине.Сама же Россия продает и продаст свое зерно, несмотря на санкции, но хочет, чтобы оно дошло до беднейших стран, подчеркнул российский президент.Напомним: в четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.Известно, что в саммите принимают участие главы 14 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.Читайте также: О чем говорили Путин и Моди - обзор

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