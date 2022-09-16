https://uz.sputniknews.ru/20220916/prezident-mongolii-my-udelyaem-bolshoe-vnimanie-otnosheniyam-s-rossiey-28250083.html

Президент Монголии: мы уделяем большое внимание отношениям с Россией

Президент Монголии: мы уделяем большое внимание отношениям с Россией

Глава Монголии Ухнаагийн Хурэлсух выступил на заседании Совета глав государств-членов ШОС в Самарканде.

2022-09-16T14:36+0500

2022-09-16T14:36+0500

2022-09-16T14:44+0500

саммит шос-2022 в самарканде

россия

монголия

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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух в ходе Самаркандского саммита подчеркнул, что Монголия уделя6ет большое внимание добрососедским отношениям с Россией, а также проекту стриотельства газопровода из России в Китай через территорию.Кроме этого, в ходе своего выступления он отметил, что Монголия и дальше будет активно развивать сотрудничество с ШОС.

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президент монголии мы уделяем большое внимание отношениям с россией глава монголии ухнаагийн хурэлсух выступил на заседании совета глав государств членов шос в самарканде