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Президент Монголии: мы уделяем большое внимание отношениям с Россией
Президент Монголии: мы уделяем большое внимание отношениям с Россией
Глава Монголии Ухнаагийн Хурэлсух выступил на заседании Совета глав государств-членов ШОС в Самарканде.
2022-09-16T14:36+0500
2022-09-16T14:36+0500
2022-09-16T14:44+0500
саммит шос-2022 в самарканде
россия
монголия
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух в ходе Самаркандского саммита подчеркнул, что Монголия уделя6ет большое внимание добрососедским отношениям с Россией, а также проекту стриотельства газопровода из России в Китай через территорию.Кроме этого, в ходе своего выступления он отметил, что Монголия и дальше будет активно развивать сотрудничество с ШОС.
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президент монголии мы уделяем большое внимание отношениям с россией глава монголии ухнаагийн хурэлсух выступил на заседании совета глав государств членов шос в самарканде
президент монголии мы уделяем большое внимание отношениям с россией глава монголии ухнаагийн хурэлсух выступил на заседании совета глав государств членов шос в самарканде
Президент Монголии: мы уделяем большое внимание отношениям с Россией
14:36 16.09.2022 (обновлено: 14:44 16.09.2022)
Глава Монголии Ухнаагийн Хурэлсух выступил на заседании Совета глав государств-членов ШОС в Самарканде.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух в ходе Самаркандского саммита подчеркнул, что Монголия уделя6ет большое внимание добрососедским отношениям с Россией, а также проекту стриотельства газопровода из России в Китай через территорию.
Кроме этого, в ходе своего выступления он отметил, что Монголия и дальше будет активно развивать сотрудничество с ШОС.