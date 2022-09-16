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Саммит ШОС: в Самарканде началось заседание Совета глав государств - прямая трансляция
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2022
Саммит ШОС-2022 в Самарканде
Саммит Шанхайской организации сотрудничества, 15-16 сентября, Самарканд, Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/20220916/prezident-mongolii-my-udelyaem-bolshoe-vnimanie-otnosheniyam-s-rossiey-28250083.html
Президент Монголии: мы уделяем большое внимание отношениям с Россией
Президент Монголии: мы уделяем большое внимание отношениям с Россией
Глава Монголии Ухнаагийн Хурэлсух выступил на заседании Совета глав государств-членов ШОС в Самарканде.
2022-09-16T14:36+0500
2022-09-16T14:44+0500
саммит шос-2022 в самарканде
россия
монголия
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух в ходе Самаркандского саммита подчеркнул, что Монголия уделя6ет большое внимание добрососедским отношениям с Россией, а также проекту стриотельства газопровода из России в Китай через территорию.Кроме этого, в ходе своего выступления он отметил, что Монголия и дальше будет активно развивать сотрудничество с ШОС.
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президент монголии мы уделяем большое внимание отношениям с россией глава монголии ухнаагийн хурэлсух выступил на заседании совета глав государств членов шос в самарканде
президент монголии мы уделяем большое внимание отношениям с россией глава монголии ухнаагийн хурэлсух выступил на заседании совета глав государств членов шос в самарканде

Президент Монголии: мы уделяем большое внимание отношениям с Россией

14:36 16.09.2022 (обновлено: 14:44 16.09.2022)
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент Монголии Ухнагийн Хурэлсух выступает на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле 16 декабря 2021.
Президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух выступает на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле 16 декабря 2021. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2022
© Sputnik / Максим Блинов
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Глава Монголии Ухнаагийн Хурэлсух выступил на заседании Совета глав государств-членов ШОС в Самарканде.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух в ходе Самаркандского саммита подчеркнул, что Монголия уделя6ет большое внимание добрососедским отношениям с Россией, а также проекту стриотельства газопровода из России в Китай через территорию.
Кроме этого, в ходе своего выступления он отметил, что Монголия и дальше будет активно развивать сотрудничество с ШОС.
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