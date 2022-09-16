https://uz.sputniknews.ru/20220916/putin-i-erdogan-nachali-peregovory-v-samarkande-28275625.html
Путин и Эрдоган начали переговоры в Самарканде
Путин и Эрдоган начали переговоры в Самарканде
Президенты планируют обсудить двусторонние отношения и исполнение зерновой сделки. 16.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-16T19:11+0500
2022-09-16T19:11+0500
2022-09-16T19:11+0500
саммит шос-2022 в самарканде
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. Путин и Эрдоган начали переговоры в Самарканде. Президенты планируют обсудить двусторонние отношения и исполнение зерновой сделки.
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владимир путин, реджеп тайип эрдоган
владимир путин, реджеп тайип эрдоган
Путин и Эрдоган начали переговоры в Самарканде
Президенты планируют обсудить двусторонние отношения и исполнение зерновой сделки.
ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. Путин и Эрдоган начали переговоры в Самарканде. Президенты планируют обсудить двусторонние отношения и исполнение зерновой сделки.