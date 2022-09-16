https://uz.sputniknews.ru/20220916/putin-i-erdogan-nachali-peregovory-v-samarkande-28275625.html

Путин и Эрдоган начали переговоры в Самарканде

Путин и Эрдоган начали переговоры в Самарканде

Президенты планируют обсудить двусторонние отношения и исполнение зерновой сделки. 16.09.2022, Sputnik Узбекистан

2022-09-16T19:11+0500

2022-09-16T19:11+0500

2022-09-16T19:11+0500

саммит шос-2022 в самарканде

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

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ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. Путин и Эрдоган начали переговоры в Самарканде. Президенты планируют обсудить двусторонние отношения и исполнение зерновой сделки.

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владимир путин, реджеп тайип эрдоган