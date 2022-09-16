https://uz.sputniknews.ru/20220916/putin-my-vsegda-vystupali-za-polnoformatnoe-uchastie-v-shos-belarusi-28243767.html

Путин: мы всегда выступали за полноформатное участие в ШОС Беларуси

Путин: мы всегда выступали за полноформатное участие в ШОС Беларуси

В четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов... 16.09.2022, Sputnik Узбекистан

2022-09-16T13:37+0500

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саммит шос-2022 в самарканде

шос

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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. В Самарканде началось заседание Совета глав государств ШОС в расширенном формате, сообщает корреспондент Sputnik.

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