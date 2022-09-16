https://uz.sputniknews.ru/20220916/putin-my-vsegda-vystupali-za-polnoformatnoe-uchastie-v-shos-belarusi-28243767.html
Путин: мы всегда выступали за полноформатное участие в ШОС Беларуси
Путин: мы всегда выступали за полноформатное участие в ШОС Беларуси
В четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов... 16.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-16T13:37+0500
2022-09-16T13:37+0500
2022-09-16T13:46+0500
саммит шос-2022 в самарканде
шос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/0b/23268040_0:103:3272:1944_1920x0_80_0_0_6d28e15bcdb196f2918a8a9d5b00a828.jpg
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. В Самарканде началось заседание Совета глав государств ШОС в расширенном формате, сообщает корреспондент Sputnik.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/0b/23268040_272:0:3001:2047_1920x0_80_0_0_935967e0c684ff941f84a8cfd7b22558.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
шос
Путин: мы всегда выступали за полноформатное участие в ШОС Беларуси
13:37 16.09.2022 (обновлено: 13:46 16.09.2022)
Дополняется
В четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. В Самарканде началось заседание Совета глав государств ШОС в расширенном формате, сообщает корреспондент Sputnik.