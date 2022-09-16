https://uz.sputniknews.ru/20220916/putin-politika-rossii-lishena-kakogo-libo-egoizma--28243807.html
Путин: политика России лишена какого-либо эгоизма
Путин: политика России лишена какого-либо эгоизма
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Политика России лишена какого-либо эгоизма, заявил президент страны Владимир Путин. 16.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-16T13:37+0500
2022-09-16T13:37+0500
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Политика России лишена какого-либо эгоизма, заявил президент страны Владимир Путин. Политик отметил, что Россия оказывает содействие в решении нарастающих и возникающих в мире проблем в энергетике и продовольствие. Также российский лидер осудил решение Еврокомиссии снять санкции с удобрении только для стран ЕС. По мнению политика, принимая данное решение ЕК совершенно не подумала о развивающихся и беднейших странах мира. Пользуясь присутствием заместителя генсека ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Ди Карло, Путин попросил секретариат ООН повлиять на решение ЕК и "не на словах, а на деле потребовать, чтобы они сняли эти ограничения". Введенные ЕС ограничения имеют очевидно дискриминационный характер в отношении развивающихся государств, считает политик.
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Путин: политика России лишена какого-либо эгоизма
13:37 16.09.2022 (обновлено: 13:46 16.09.2022)
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Политика России лишена какого-либо эгоизма, заявил президент страны Владимир Путин.
Политик отметил, что Россия оказывает содействие в решении нарастающих и возникающих в мире проблем в энергетике и продовольствие.
Также российский лидер осудил решение Еврокомиссии снять санкции с удобрении только для стран ЕС.
"Яркий пример эгоизма - это решение ЕК о снятии санкции с российских удобрений. Само решение о снятии санкции мы конечно приветствуем. Но оказывается, что эти санкции сняты только для стран членов Евросоюза",- сказал Путин.
По мнению политика, принимая данное решение ЕК совершенно не подумала о развивающихся и беднейших странах мира.
Пользуясь присутствием заместителя генсека ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Ди Карло, Путин попросил секретариат ООН повлиять на решение ЕК и "не на словах, а на деле потребовать, чтобы они сняли эти ограничения".
Введенные ЕС ограничения имеют очевидно дискриминационный характер в отношении развивающихся государств, считает политик.
"В морских порта ЕС скопилось 300 тысяч удобрений. Мы готовы бесплатно передать их в развивающиеся страны",- добавил Путин.