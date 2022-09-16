https://uz.sputniknews.ru/20220916/putin-politika-rossii-lishena-kakogo-libo-egoizma--28243807.html

Путин: политика России лишена какого-либо эгоизма

Путин: политика России лишена какого-либо эгоизма

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Политика России лишена какого-либо эгоизма, заявил президент страны Владимир Путин. 16.09.2022, Sputnik Узбекистан

2022-09-16T13:37+0500

2022-09-16T13:37+0500

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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Политика России лишена какого-либо эгоизма, заявил президент страны Владимир Путин. Политик отметил, что Россия оказывает содействие в решении нарастающих и возникающих в мире проблем в энергетике и продовольствие. Также российский лидер осудил решение Еврокомиссии снять санкции с удобрении только для стран ЕС. По мнению политика, принимая данное решение ЕК совершенно не подумала о развивающихся и беднейших странах мира. Пользуясь присутствием заместителя генсека ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Ди Карло, Путин попросил секретариат ООН повлиять на решение ЕК и "не на словах, а на деле потребовать, чтобы они сняли эти ограничения". Введенные ЕС ограничения имеют очевидно дискриминационный характер в отношении развивающихся государств, считает политик.

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