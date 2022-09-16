https://uz.sputniknews.ru/20220916/putin-strany-shos-podpishut-soglasheniya-v-sfere-turizma-i-muzeynogo-dela-28244159.html

Путин: страны ШОС подпишут соглашения в сфере туризма и музейного дела

Путин: страны ШОС подпишут соглашения в сфере туризма и музейного дела

Об этом российский лидер заявил в ходе Самаркандского саммита.

2022-09-16T13:41+0500

2022-09-16T13:41+0500

2022-09-16T13:47+0500

саммит шос-2022 в самарканде

шос

владимир путин

туризм

музей

саммит

россия

самарканд

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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. В рамках заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде президент России Владимир Путин заявил, что странам ШОС необходимо углублять взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере.

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путин страны шос подпишут соглашения в сфере туризма и музейного дела об этом российский лидер заявил в ходе самаркандского саммита