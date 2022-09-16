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Саммит ШОС: в Самарканде началось заседание Совета глав государств - прямая трансляция
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2022
Саммит ШОС-2022 в Самарканде
Саммит Шанхайской организации сотрудничества, 15-16 сентября, Самарканд, Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/20220916/putin-strany-shos-podpishut-soglasheniya-v-sfere-turizma-i-muzeynogo-dela-28244159.html
Путин: страны ШОС подпишут соглашения в сфере туризма и музейного дела
Путин: страны ШОС подпишут соглашения в сфере туризма и музейного дела
Об этом российский лидер заявил в ходе Самаркандского саммита.
2022-09-16T13:41+0500
2022-09-16T13:47+0500
саммит шос-2022 в самарканде
шос
владимир путин
туризм
музей
саммит
россия
самарканд
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. В рамках заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде президент России Владимир Путин заявил, что странам ШОС необходимо углублять взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере.
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путин страны шос подпишут соглашения в сфере туризма и музейного дела об этом российский лидер заявил в ходе самаркандского саммита
путин страны шос подпишут соглашения в сфере туризма и музейного дела об этом российский лидер заявил в ходе самаркандского саммита

Путин: страны ШОС подпишут соглашения в сфере туризма и музейного дела

13:41 16.09.2022 (обновлено: 13:47 16.09.2022)
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин перед началом заседания в узком составе глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.
Президент РФ Владимир Путин перед началом заседания в узком составе глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2022
© POOL
/
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Об этом российский лидер заявил в ходе Самаркандского саммита.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. В рамках заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде президент России Владимир Путин заявил, что странам ШОС необходимо углублять взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере.
"Очередным шагом в этом направлении станет подписание соглашений в сфере туризма и музейного дела", - сообщил российский лидер.
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