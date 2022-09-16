https://uz.sputniknews.ru/20220916/putin-strany-shos-podpishut-soglasheniya-v-sfere-turizma-i-muzeynogo-dela-28244159.html
Путин: страны ШОС подпишут соглашения в сфере туризма и музейного дела
Путин: страны ШОС подпишут соглашения в сфере туризма и музейного дела
Об этом российский лидер заявил в ходе Самаркандского саммита.
2022-09-16T13:41+0500
2022-09-16T13:41+0500
2022-09-16T13:47+0500
саммит шос-2022 в самарканде
шос
владимир путин
туризм
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саммит
россия
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. В рамках заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде президент России Владимир Путин заявил, что странам ШОС необходимо углублять взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере.
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путин страны шос подпишут соглашения в сфере туризма и музейного дела об этом российский лидер заявил в ходе самаркандского саммита
путин страны шос подпишут соглашения в сфере туризма и музейного дела об этом российский лидер заявил в ходе самаркандского саммита
Путин: страны ШОС подпишут соглашения в сфере туризма и музейного дела
13:41 16.09.2022 (обновлено: 13:47 16.09.2022)
Об этом российский лидер заявил в ходе Самаркандского саммита.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. В рамках заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде президент России Владимир Путин заявил, что странам ШОС необходимо углублять взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере.
"Очередным шагом в этом направлении станет подписание соглашений в сфере туризма и музейного дела", - сообщил российский лидер.