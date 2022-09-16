https://uz.sputniknews.ru/20220916/putin-transformatsii-v-mirovoy-politike-nosyat-neobratimyy-xarakter-28243388.html

Путин: трансформации в мировой политике носят необратимый характер

Путин: трансформации в мировой политике носят необратимый характер

По словам российского лидера, ШОС играет важную роль в поддержании мира и безопасности на евразийском пространстве.

2022-09-16T13:31+0500

2022-09-16T13:31+0500

2022-09-16T13:39+0500

саммит шос-2022 в самарканде

шос

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Президент России Владимир Путин во время заседания Совета глав государств-членов ШОС заявил, что трансформации в мировой экономике и политике в данное время несут необратимый характер.Он отметил, что полностью разделяет положительные оценки работы ШОС и ее растущего авторитета. Путин подчеркнул, что это особенно важно в непростой нынешней обстановке.

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путин трансформации в мировой политике носят необратимый характер по словам российского лидера, шос играет важную роль в поддержании мира и безопасности на евразийском пространстве