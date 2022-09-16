https://uz.sputniknews.ru/20220916/putin-transformatsii-v-mirovoy-politike-nosyat-neobratimyy-xarakter-28243388.html
Путин: трансформации в мировой политике носят необратимый характер
Путин: трансформации в мировой политике носят необратимый характер
По словам российского лидера, ШОС играет важную роль в поддержании мира и безопасности на евразийском пространстве.
2022-09-16T13:31+0500
2022-09-16T13:31+0500
2022-09-16T13:39+0500
саммит шос-2022 в самарканде
шос
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/10/28233836_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_3d9a96386536740d383c1cce37763703.jpg
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Президент России Владимир Путин во время заседания Совета глав государств-членов ШОС заявил, что трансформации в мировой экономике и политике в данное время несут необратимый характер.Он отметил, что полностью разделяет положительные оценки работы ШОС и ее растущего авторитета. Путин подчеркнул, что это особенно важно в непростой нынешней обстановке.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/10/28233836_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_d595f78f4572d52235c1be095038ea39.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
путин трансформации в мировой политике носят необратимый характер по словам российского лидера, шос играет важную роль в поддержании мира и безопасности на евразийском пространстве
путин трансформации в мировой политике носят необратимый характер по словам российского лидера, шос играет важную роль в поддержании мира и безопасности на евразийском пространстве
Путин: трансформации в мировой политике носят необратимый характер
13:31 16.09.2022 (обновлено: 13:39 16.09.2022)
По словам российского лидера, ШОС играет важную роль в поддержании мира и безопасности на евразийском пространстве.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Президент России Владимир Путин во время заседания Совета глав государств-членов ШОС заявил, что трансформации в мировой экономике и политике в данное время несут необратимый характер.
Он отметил, что полностью разделяет положительные оценки работы ШОС и ее растущего авторитета.
"Дейстивтельно ШОС сегодня крупнейшая региональная организация. В ее странах проживает более половины населения планеты. При этом, ШОС не стоит на месте и продолжает поступательно развиваться, наращивать свою роль в решении международных региональных проблем поддержания мира, безопасности на евразийском пространстве", - подчеркнул российский лидер.
Путин подчеркнул, что это особенно важно в непростой нынешней обстановке.
"В мировой политике и экономике наметились фундаментальные трансформации, и они носят необратимый характер. Появляются новые центры силы взаимодействующие не на навязываемых правилах, которые никто не видел, а на принципах международного права и устава ООН", - особо выделил президент России.