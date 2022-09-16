https://uz.sputniknews.ru/20220916/samarkandskaya-deklaratsiya-shos--samoe-vajnoe-v-dokumente-28271323.html
Самаркандская декларация ШОС – самое важное в документе
Самаркандская декларация ШОС – самое важное в документе
Как страны ШОС планируют взаимодействовать с Афганистаном, какие новые структуры могут появиться при организации в ближайшем будущем и почему новая столица ШОС - город Варанаси, расскажет Sputnik.
2022-09-16T18:59+0500
2022-09-16T18:59+0500
2022-09-16T18:59+0500
саммит шос-2022 в самарканде
шос
декларация
итоги
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ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. Год председательства Узбекистана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) завершился принятием рекордного количества документов – более 40 соглашений, концепций и программ, которые будут способствовать дальнейшему развитию организацию.Самым важным документом при этом является Самаркандская декларация совета глав государств-членов ШОС. Декларация уже появилась в открытом доступе, содержит она 24 страницы. На какие моменты в ней стоит обратить внимание прежде всего – рассказываем в этом материале.Принципы неизменныСамое важное в Самаркандской декларации – это сохранение правил, которых придерживается Шанхайская организация с первого дня основания. Речь идет о приверженности к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству государств-членов организации.Таким образом, страны ШОС намерены сформировать "более представительный, справедливый и многополярный", по-настоящему демократический миропорядок. Во главу угла организация ставит принципы международного права и многосторонности, а также принятия во внимания культурно-цивилизационного многообразия – без доминирования какой-то одной определенной страны или культуры.Между тем, главная черта мультикультурных организаций – их открытость. Поэтому линия ШОС исключает такие модели поведения, как создание блоков, идеологизация или конфронтация.Безопасность для всехОтдельного внимания заслуживает первичный приоритет ШОС. Безопасность. Именно на нем в свое время строилась работа организации. В Самаркандской декларации главы стран ШОС подтверждают стремление к обеспечению безопасности в регионе – и, что важно, предоставляют подробное описание термина "безопасность".Какова же безопасность в понимании стран ШОС? Согласно декларации, она должна быть одинаковой и неделимой для всех, комплексной и устойчивой. Поэтому государства-члены ШОС выступают за борьбу с терроризмом и экстремизмом.Ну а чтобы никто не мог допускать подмены понятий, в Декларации существует пункт: страны ШОС "отмечают недопустимость вмешательства во внутренние дела государств под предлогом противодействия терроризму и экстремизму". Более того, организация провозглашает "уважение права народов на самостоятельный выбор путей своего политического и социально-экономического развития".Особая роль Центральной АзииЦентральноазиатский регион в Самаркандской декларации называют "ядром ШОС", и не случайно. Страны региона расположены рядом с Афганистаном, где существуют угрозы радикализма, и именно от них отчасти зависит дальнейшая ситуация в сфере безопасности.Поэтому Самаркандская декларация говорит о необходимости совершенствования работы ШОС с учетом инициатив, которые главы государств выдвинули 16 сентября.В частности, предлагалось:- создать Антинаркотический центр ШОС в Душанбе – в виде отдельного органа, который будет действовать постоянно;- открыть на базе Региональной антитеррористической структуры ШОС (РАТС ШОС) в Ташкенте универсальный центр по противодействию вызовам и угрозам безопасности, а еще Центр информационной безопасности;- учредить на базе той же РАТС ШОС Центр по противодействию международной организованной преступности, однако уже в Бишкеке.Почему все ведомства, перечисленные выше, могут открыться в разных странах? Дело в том, что каждое государство Центральной Азии может столкнуться с угрозами безопасности. В таком случае логично, чтобы все страны были подготовлены к ним заранее, а еще лучше – могли бы их предотвратить благодаря постоянному взаимодействию со специальными органами.Как будут развиваться отношения с АфганистаномСогласно Самаркандской декларации, скорейшее урегулирование ситуации в Афганистане – один из важнейших факторов сохранения безопасности на пространстве ШОС. Поэтому главы государств организации подчеркивают важность инклюзивного правительства в Афганистане.Что касается борьбы с наркотрафиком, государства-члены ШОС продолжат проводить на регулярной основе совместные операции по пресечению незаконного оборота наркотических средств. Данную операцию предусматривает Антинаркотическая стратегия ШОС на 2018-2023 годы.О планах по развитию ШОСПредседательство в ШОС переходит Индии. Поэтому в 2022-2023 столицей организации станет город Варанаси. Он находится в штате Уттар-Прадеш и считается религиозным центром страны, поскольку стоит на берегу священной реки Ганг. История города Варанаси начинается с XI века до нашей эры.Также 2023 год станет Годом туризма Шанхайской организации сотрудничества – эту меру государства-члены ШОС решили принять в целях поддержки индустрии туризма на пространстве организации.
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самарканд саммит совет глав государств шанхайская организация сотрудничества шос итоговая декларация безопасность обзор внеблоковый статус афганистан ядро шос
самарканд саммит совет глав государств шанхайская организация сотрудничества шос итоговая декларация безопасность обзор внеблоковый статус афганистан ядро шос
Самаркандская декларация ШОС – самое важное в документе
Как страны ШОС планируют взаимодействовать с Афганистаном, какие новые структуры могут появиться при организации в ближайшем будущем и почему новая столица ШОС - город Варанаси, расскажет Sputnik.
ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. Год председательства Узбекистана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) завершился принятием рекордного количества документов – более 40 соглашений, концепций и программ, которые будут способствовать дальнейшему развитию организацию.
Самым важным документом при этом является Самаркандская декларация совета глав государств-членов ШОС. Декларация уже появилась в открытом доступе, содержит она 24 страницы. На какие моменты в ней стоит обратить внимание прежде всего – рассказываем в этом материале.
Принципы неизменны
Самое важное в Самаркандской декларации – это сохранение правил, которых придерживается Шанхайская организация с первого дня основания. Речь идет о приверженности к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству государств-членов организации.
Таким образом, страны ШОС намерены сформировать "более представительный, справедливый и многополярный", по-настоящему демократический миропорядок. Во главу угла организация ставит принципы международного права и многосторонности, а также принятия во внимания культурно-цивилизационного многообразия – без доминирования какой-то одной определенной страны или культуры.
Между тем, главная черта мультикультурных организаций – их открытость. Поэтому линия ШОС исключает такие модели поведения, как создание блоков, идеологизация или конфронтация.
Безопасность для всех
Отдельного внимания заслуживает первичный приоритет ШОС. Безопасность. Именно на нем в свое время строилась работа организации. В Самаркандской декларации главы стран ШОС подтверждают стремление к обеспечению безопасности в регионе – и, что важно, предоставляют подробное описание термина "безопасность".
Какова же безопасность в понимании стран ШОС? Согласно декларации, она должна быть одинаковой и неделимой для всех, комплексной и устойчивой. Поэтому государства-члены ШОС выступают за борьбу с терроризмом и экстремизмом.
Ну а чтобы никто не мог допускать подмены понятий, в Декларации существует пункт: страны ШОС "отмечают недопустимость вмешательства во внутренние дела государств под предлогом противодействия терроризму и экстремизму". Более того, организация провозглашает "уважение права народов на самостоятельный выбор путей своего политического и социально-экономического развития".
Особая роль Центральной Азии
Центральноазиатский регион в Самаркандской декларации называют "ядром ШОС", и не случайно. Страны региона расположены рядом с Афганистаном, где существуют угрозы радикализма, и именно от них отчасти зависит дальнейшая ситуация в сфере безопасности.
Поэтому Самаркандская декларация говорит о необходимости совершенствования работы ШОС с учетом инициатив, которые главы государств выдвинули 16 сентября.
В частности, предлагалось:
- создать Антинаркотический центр ШОС в Душанбе – в виде отдельного органа, который будет действовать постоянно;
- открыть на базе Региональной антитеррористической структуры ШОС (РАТС ШОС) в Ташкенте универсальный центр по противодействию вызовам и угрозам безопасности, а еще Центр информационной безопасности;
- учредить на базе той же РАТС ШОС Центр по противодействию международной организованной преступности, однако уже в Бишкеке.
Почему все ведомства, перечисленные выше, могут открыться в разных странах? Дело в том, что каждое государство Центральной Азии может столкнуться с угрозами безопасности. В таком случае логично, чтобы все страны были подготовлены к ним заранее, а еще лучше – могли бы их предотвратить благодаря постоянному взаимодействию со специальными органами.
Как будут развиваться отношения с Афганистаном
Согласно Самаркандской декларации, скорейшее урегулирование ситуации в Афганистане – один из важнейших факторов сохранения безопасности на пространстве ШОС. Поэтому главы государств организации подчеркивают важность инклюзивного правительства в Афганистане.
Что касается борьбы с наркотрафиком, государства-члены ШОС продолжат проводить на регулярной основе совместные операции по пресечению незаконного оборота наркотических средств. Данную операцию предусматривает Антинаркотическая стратегия ШОС на 2018-2023 годы.
О планах по развитию ШОС
Председательство в ШОС переходит Индии. Поэтому в 2022-2023 столицей организации станет город Варанаси. Он находится в штате Уттар-Прадеш и считается религиозным центром страны, поскольку стоит на берегу священной реки Ганг. История города Варанаси начинается с XI века до нашей эры.
Также 2023 год станет Годом туризма Шанхайской организации сотрудничества – эту меру государства-члены ШОС решили принять в целях поддержки индустрии туризма на пространстве организации.