https://uz.sputniknews.ru/20220916/samarkandskaya-deklaratsiya-shos--samoe-vajnoe-v-dokumente-28271323.html

Самаркандская декларация ШОС – самое важное в документе

Самаркандская декларация ШОС – самое важное в документе

Как страны ШОС планируют взаимодействовать с Афганистаном, какие новые структуры могут появиться при организации в ближайшем будущем и почему новая столица ШОС - город Варанаси, расскажет Sputnik.

2022-09-16T18:59+0500

2022-09-16T18:59+0500

2022-09-16T18:59+0500

саммит шос-2022 в самарканде

шос

декларация

итоги

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ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. Год председательства Узбекистана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) завершился принятием рекордного количества документов – более 40 соглашений, концепций и программ, которые будут способствовать дальнейшему развитию организацию.Самым важным документом при этом является Самаркандская декларация совета глав государств-членов ШОС. Декларация уже появилась в открытом доступе, содержит она 24 страницы. На какие моменты в ней стоит обратить внимание прежде всего – рассказываем в этом материале.Принципы неизменныСамое важное в Самаркандской декларации – это сохранение правил, которых придерживается Шанхайская организация с первого дня основания. Речь идет о приверженности к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству государств-членов организации.Таким образом, страны ШОС намерены сформировать "более представительный, справедливый и многополярный", по-настоящему демократический миропорядок. Во главу угла организация ставит принципы международного права и многосторонности, а также принятия во внимания культурно-цивилизационного многообразия – без доминирования какой-то одной определенной страны или культуры.Между тем, главная черта мультикультурных организаций – их открытость. Поэтому линия ШОС исключает такие модели поведения, как создание блоков, идеологизация или конфронтация.Безопасность для всехОтдельного внимания заслуживает первичный приоритет ШОС. Безопасность. Именно на нем в свое время строилась работа организации. В Самаркандской декларации главы стран ШОС подтверждают стремление к обеспечению безопасности в регионе – и, что важно, предоставляют подробное описание термина "безопасность".Какова же безопасность в понимании стран ШОС? Согласно декларации, она должна быть одинаковой и неделимой для всех, комплексной и устойчивой. Поэтому государства-члены ШОС выступают за борьбу с терроризмом и экстремизмом.Ну а чтобы никто не мог допускать подмены понятий, в Декларации существует пункт: страны ШОС "отмечают недопустимость вмешательства во внутренние дела государств под предлогом противодействия терроризму и экстремизму". Более того, организация провозглашает "уважение права народов на самостоятельный выбор путей своего политического и социально-экономического развития".Особая роль Центральной АзииЦентральноазиатский регион в Самаркандской декларации называют "ядром ШОС", и не случайно. Страны региона расположены рядом с Афганистаном, где существуют угрозы радикализма, и именно от них отчасти зависит дальнейшая ситуация в сфере безопасности.Поэтому Самаркандская декларация говорит о необходимости совершенствования работы ШОС с учетом инициатив, которые главы государств выдвинули 16 сентября.В частности, предлагалось:- создать Антинаркотический центр ШОС в Душанбе – в виде отдельного органа, который будет действовать постоянно;- открыть на базе Региональной антитеррористической структуры ШОС (РАТС ШОС) в Ташкенте универсальный центр по противодействию вызовам и угрозам безопасности, а еще Центр информационной безопасности;- учредить на базе той же РАТС ШОС Центр по противодействию международной организованной преступности, однако уже в Бишкеке.Почему все ведомства, перечисленные выше, могут открыться в разных странах? Дело в том, что каждое государство Центральной Азии может столкнуться с угрозами безопасности. В таком случае логично, чтобы все страны были подготовлены к ним заранее, а еще лучше – могли бы их предотвратить благодаря постоянному взаимодействию со специальными органами.Как будут развиваться отношения с АфганистаномСогласно Самаркандской декларации, скорейшее урегулирование ситуации в Афганистане – один из важнейших факторов сохранения безопасности на пространстве ШОС. Поэтому главы государств организации подчеркивают важность инклюзивного правительства в Афганистане.Что касается борьбы с наркотрафиком, государства-члены ШОС продолжат проводить на регулярной основе совместные операции по пресечению незаконного оборота наркотических средств. Данную операцию предусматривает Антинаркотическая стратегия ШОС на 2018-2023 годы.О планах по развитию ШОСПредседательство в ШОС переходит Индии. Поэтому в 2022-2023 столицей организации станет город Варанаси. Он находится в штате Уттар-Прадеш и считается религиозным центром страны, поскольку стоит на берегу священной реки Ганг. История города Варанаси начинается с XI века до нашей эры.Также 2023 год станет Годом туризма Шанхайской организации сотрудничества – эту меру государства-члены ШОС решили принять в целях поддержки индустрии туризма на пространстве организации.

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