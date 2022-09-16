https://uz.sputniknews.ru/20220916/samarkandskiy-sammit-pobil-rekord-po-prinyatym-dokumentam--28261259.html
Самаркандский саммит побил рекорд по принятым документам
Самаркандский саммит побил рекорд по принятым документам
Принятые документы изменят содержание сотрудничества организации. Подробности в нашем материале. 16.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-16T16:45+0500
2022-09-16T16:45+0500
2022-09-16T16:47+0500
саммит шос-2022 в самарканде
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Участники Самаркандского саммита ШОС приняли рекордное количество документов, заявил министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов. Об этом сообщает корреспондент Sputnik. По словам политика, принятые документы наполнят качественно новым практическим содержанием сотрудничество ШОС по перспективным направлениям.Напомним: сегодня заключительный день Самаркандского саммита глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором приняли участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.Известно, что в саммите приняли участие главы 13 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
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шос, самарканд, документы, рекорд
шос, самарканд, документы, рекорд
Самаркандский саммит побил рекорд по принятым документам
16:45 16.09.2022 (обновлено: 16:47 16.09.2022)
Принятые документы изменят содержание сотрудничества организации. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Участники Самаркандского саммита ШОС приняли рекордное количество документов, заявил министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.
"По итогам переговоров принято рекордное количество документов – более 40 соглашений, концепций, программ и иных решений",- сказал министр.
По словам политика, принятые документы наполнят качественно новым практическим содержанием сотрудничество ШОС по перспективным направлениям.
Напомним: сегодня заключительный день Самаркандского саммита глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором приняли участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.
Известно, что в саммите приняли участие главы 13 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.
В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.
Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.