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Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2022
Саммит ШОС-2022 в Самарканде
Саммит Шанхайской организации сотрудничества, 15-16 сентября, Самарканд, Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/20220916/samarkandskiy-sammit-usilit-vliyanie-shos--chjan-min-28258618.html
Самаркандский саммит усилит влияние ШОС — Чжан Мин
Самаркандский саммит усилит влияние ШОС — Чжан Мин
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Успешный Самаркандский саммит усилит влияние и привлекательность ШОС, заявил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин. 16.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-16T16:15+0500
2022-09-16T16:19+0500
саммит шос-2022 в самарканде
шос
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Успешный Самаркандский саммит усилит влияние и привлекательность ШОС, заявил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.Также политик отметил, что саммит еще раз продемонстрировал стремление стран - участниц организации к углублению сотрудничества. По словам генсека, члены ШОС сошлись во мнении, что единство — это единственный способ противостоять глобальным вызовам.
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шос

Самаркандский саммит усилит влияние ШОС — Чжан Мин

16:15 16.09.2022 (обновлено: 16:19 16.09.2022)
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Успешный Самаркандский саммит усилит влияние и привлекательность ШОС, заявил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.
Также политик отметил, что саммит еще раз продемонстрировал стремление стран - участниц организации к углублению сотрудничества.
По словам генсека, члены ШОС сошлись во мнении, что единство — это единственный способ противостоять глобальным вызовам.
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