https://uz.sputniknews.ru/20220916/samarkandskiy-sammit-usilit-vliyanie-shos--chjan-min-28258618.html

Самаркандский саммит усилит влияние ШОС — Чжан Мин

Самаркандский саммит усилит влияние ШОС — Чжан Мин

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Успешный Самаркандский саммит усилит влияние и привлекательность ШОС, заявил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин. 16.09.2022, Sputnik Узбекистан

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саммит шос-2022 в самарканде

шос

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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Успешный Самаркандский саммит усилит влияние и привлекательность ШОС, заявил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.Также политик отметил, что саммит еще раз продемонстрировал стремление стран - участниц организации к углублению сотрудничества. По словам генсека, члены ШОС сошлись во мнении, что единство — это единственный способ противостоять глобальным вызовам.

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