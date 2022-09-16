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Самаркандский саммит усилит влияние ШОС — Чжан Мин
Самаркандский саммит усилит влияние ШОС — Чжан Мин
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Успешный Самаркандский саммит усилит влияние и привлекательность ШОС, заявил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин. 16.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-16T16:15+0500
2022-09-16T16:15+0500
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саммит шос-2022 в самарканде
шос
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Успешный Самаркандский саммит усилит влияние и привлекательность ШОС, заявил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.Также политик отметил, что саммит еще раз продемонстрировал стремление стран - участниц организации к углублению сотрудничества. По словам генсека, члены ШОС сошлись во мнении, что единство — это единственный способ противостоять глобальным вызовам.
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Самаркандский саммит усилит влияние ШОС — Чжан Мин
16:15 16.09.2022 (обновлено: 16:19 16.09.2022)
Дополняется
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Успешный Самаркандский саммит усилит влияние и привлекательность ШОС, заявил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.
Также политик отметил, что саммит еще раз продемонстрировал стремление стран - участниц организации к углублению сотрудничества.
По словам генсека, члены ШОС сошлись во мнении, что единство — это единственный способ противостоять глобальным вызовам.