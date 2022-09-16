https://uz.sputniknews.ru/20220916/sharif-vajno-ukreplyat-afganskuyu-ekonomiku---nujno-razmorozit-aktivy-afganistana-28241870.html
Шариф: важно укреплять афганскую экономику - нужно разморозить активы Афганистана
Шариф: важно укреплять афганскую экономику - нужно разморозить активы Афганистана
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Важно укреплять афганскую экономику, а для этого нужно разморозить активы Афганистана, заявил премьер-министр Пакистана Шахбаз... 16.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-16T13:20+0500
2022-09-16T13:20+0500
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Важно укреплять афганскую экономику, а для этого нужно разморозить активы Афганистана, заявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. По мнению политика, с помощью своих активов Афганистан "мог бы сделать работу во имя будущего на принципах инклюзивости прав человека". Сам Афганистан является жертвой терроризма, напомнил Шариф. Также политик отметил, что ситуация в Афганистане отражается на Пакистане. Мир в регионе можно добиться только совместной работой. Афганистан нельзя игнорировать. Укрепление этой страны положительно скажется на глобальной борьбе с терроризмом, считает Шариф. Политик добавил, что благодарит страны, которые помогли стране после недавнего наводнения, в ходе которого погибло 1400 человек, из них 400 детей и миллионы домов были разрушены полностью или частично.
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афганистан
Шариф: важно укреплять афганскую экономику - нужно разморозить активы Афганистана
13:20 16.09.2022 (обновлено: 13:45 16.09.2022)
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Важно укреплять афганскую экономику, а для этого нужно разморозить активы Афганистана, заявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.
По мнению политика, с помощью своих активов Афганистан "мог бы сделать работу во имя будущего на принципах инклюзивости прав человека". Сам Афганистан является жертвой терроризма, напомнил Шариф.
Также политик отметил, что ситуация в Афганистане отражается на Пакистане. Мир в регионе можно добиться только совместной работой.
"Другие страны тоже будут жить мирно, добиваться прогресса и делиться механизмами развития, если мы сможем добиться мира в этом регионе. Но для этого нам необходимо работать вместе",- сказал премьер-министр.
Афганистан нельзя игнорировать. Укрепление этой страны положительно скажется на глобальной борьбе с терроризмом, считает Шариф.
Политик добавил, что благодарит страны, которые помогли стране после недавнего наводнения, в ходе которого погибло 1400 человек, из них 400 детей и миллионы домов были разрушены полностью или частично.