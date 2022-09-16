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Саммит ШОС: в Самарканде началось заседание Совета глав государств - прямая трансляция
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2022
Саммит ШОС-2022 в Самарканде
Саммит Шанхайской организации сотрудничества, 15-16 сентября, Самарканд, Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/20220916/shexbaz-sharif-poblagodaril-liderov-shos-za-pomosch-pakistanu-vo-vremya-navodneniya-28242332.html
Шехбаз Шариф поблагодарил лидеров ШОС за помощь Пакистану во время наводнения
Шехбаз Шариф поблагодарил лидеров ШОС за помощь Пакистану во время наводнения
Шехбаз Шариф рассказал о потерях, которые понес пакистанский народ во время недавнего наводнения. 16.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-16T13:23+0500
2022-09-16T13:45+0500
саммит шос-2022 в самарканде
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф поблагодарил глав госдурств-членов ШОС за помощь, оказанную Пакистану во время недавнего наводнения. Он рассказал, что во время наводнения в Пакимтане миллионы людей вынуждены были покинуть свои дома, 1,4 тыс. человек погибли, 400 из которых дети. Также одним из последствий наводнения оказались миллионы разрушенных домов.Шариф заявил, что уже 40 лет работает в сфере госуправления, однако он никогда не видел бедствия такого масштаба.
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Шехбаз Шариф поблагодарил лидеров ШОС за помощь Пакистану во время наводнения

13:23 16.09.2022 (обновлено: 13:45 16.09.2022)
© POOL / Перейти в фотобанк Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф во время заседания в узком составе глав стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.
 Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф во время заседания в узком составе глав стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2022
© POOL
/
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Шехбаз Шариф рассказал о потерях, которые понес пакистанский народ во время недавнего наводнения.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф поблагодарил глав госдурств-членов ШОС за помощь, оказанную Пакистану во время недавнего наводнения.
Он рассказал, что во время наводнения в Пакимтане миллионы людей вынуждены были покинуть свои дома, 1,4 тыс. человек погибли, 400 из которых дети. Также одним из последствий наводнения оказались миллионы разрушенных домов.
Шариф заявил, что уже 40 лет работает в сфере госуправления, однако он никогда не видел бедствия такого масштаба.
"Мы благодарны всем, кто протянул нам руку помощи, когда мы в ней нуждались. Люди, присутствующие за этим столом, щедры и добры к народу Пакистана", - выразил благодарность пакистанский лидер странам Организации.
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