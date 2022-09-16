https://uz.sputniknews.ru/20220916/shexbaz-sharif-poblagodaril-liderov-shos-za-pomosch-pakistanu-vo-vremya-navodneniya-28242332.html

Шехбаз Шариф поблагодарил лидеров ШОС за помощь Пакистану во время наводнения

Шехбаз Шариф поблагодарил лидеров ШОС за помощь Пакистану во время наводнения

Шехбаз Шариф рассказал о потерях, которые понес пакистанский народ во время недавнего наводнения. 16.09.2022, Sputnik Узбекистан

2022-09-16T13:23+0500

2022-09-16T13:23+0500

2022-09-16T13:45+0500

саммит шос-2022 в самарканде

шос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/10/28222517_0:0:3005:1691_1920x0_80_0_0_5a91335dc7ce633b987e536280d4af77.jpg

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф поблагодарил глав госдурств-членов ШОС за помощь, оказанную Пакистану во время недавнего наводнения. Он рассказал, что во время наводнения в Пакимтане миллионы людей вынуждены были покинуть свои дома, 1,4 тыс. человек погибли, 400 из которых дети. Также одним из последствий наводнения оказались миллионы разрушенных домов.Шариф заявил, что уже 40 лет работает в сфере госуправления, однако он никогда не видел бедствия такого масштаба.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

шос