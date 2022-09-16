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Шехбаз Шариф поблагодарил лидеров ШОС за помощь Пакистану во время наводнения
Шехбаз Шариф поблагодарил лидеров ШОС за помощь Пакистану во время наводнения
Шехбаз Шариф рассказал о потерях, которые понес пакистанский народ во время недавнего наводнения. 16.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-16T13:23+0500
2022-09-16T13:23+0500
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф поблагодарил глав госдурств-членов ШОС за помощь, оказанную Пакистану во время недавнего наводнения. Он рассказал, что во время наводнения в Пакимтане миллионы людей вынуждены были покинуть свои дома, 1,4 тыс. человек погибли, 400 из которых дети. Также одним из последствий наводнения оказались миллионы разрушенных домов.Шариф заявил, что уже 40 лет работает в сфере госуправления, однако он никогда не видел бедствия такого масштаба.
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Шехбаз Шариф поблагодарил лидеров ШОС за помощь Пакистану во время наводнения
13:23 16.09.2022 (обновлено: 13:45 16.09.2022)
Шехбаз Шариф рассказал о потерях, которые понес пакистанский народ во время недавнего наводнения.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф поблагодарил глав госдурств-членов ШОС за помощь, оказанную Пакистану во время недавнего наводнения.
Он рассказал, что во время наводнения в Пакимтане миллионы людей вынуждены были покинуть свои дома, 1,4 тыс. человек погибли, 400 из которых дети. Также одним из последствий наводнения оказались миллионы разрушенных домов.
Шариф заявил, что уже 40 лет работает в сфере госуправления, однако он никогда не видел бедствия такого масштаба.
"Мы благодарны всем, кто протянул нам руку помощи, когда мы в ней нуждались. Люди, присутствующие за этим столом, щедры и добры к народу Пакистана", - выразил благодарность пакистанский лидер странам Организации.