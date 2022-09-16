https://uz.sputniknews.ru/20220916/shos--fundament-dlya-novoy-arxitektury-mira--28246730.html

ШОС – фундамент для новой архитектуры мира

ШОС – фундамент для новой архитектуры мира

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Шанхайский дух способен стать фундаментом для новой архитектуры мира, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. 16.09.2022, Sputnik Узбекистан

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саммит шос-2022 в самарканде

шос

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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Шанхайский дух способен стать фундаментом для новой архитектуры мира, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. По мнению политика, ШОС предоставляет реальную площадку для равноправного и уважительного диалога в условиях кардинальных изменений в мире и санкционных войн, которые развязал Запад.

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