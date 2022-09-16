https://uz.sputniknews.ru/20220916/shos--fundament-dlya-novoy-arxitektury-mira--28246730.html
ШОС – фундамент для новой архитектуры мира
ШОС – фундамент для новой архитектуры мира
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Шанхайский дух способен стать фундаментом для новой архитектуры мира, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. 16.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-16T14:08+0500
2022-09-16T14:08+0500
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шос
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Шанхайский дух способен стать фундаментом для новой архитектуры мира, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. По мнению политика, ШОС предоставляет реальную площадку для равноправного и уважительного диалога в условиях кардинальных изменений в мире и санкционных войн, которые развязал Запад.
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ШОС – фундамент для новой архитектуры мира
14:08 16.09.2022 (обновлено: 14:15 16.09.2022)
Дополняется
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Шанхайский дух способен стать фундаментом для новой архитектуры мира, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
По мнению политика, ШОС предоставляет реальную площадку для равноправного и уважительного диалога в условиях кардинальных изменений в мире и санкционных войн, которые развязал Запад.