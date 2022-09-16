https://uz.sputniknews.ru/20220916/shos-predotvratila-40-teraktov-za-proshlyy-god--28246352.html

ШОС предотвратила 40 терактов за прошлый год

ШОС предотвратила 40 терактов за прошлый год

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. В результате слаженной работы в 2021 году в странах-участницах ШОС предотвратили 40 терактов и свыше 1400 преступлений, заявил... 16.09.2022, Sputnik Узбекистан

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саммит шос-2022 в самарканде

шос

борьба с терроризмом

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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. В результате слаженной работы в 2021 году в странах-участницах ШОС предотвратили 40 терактов и свыше 1400 преступлений, заявил директор исполкома РАТС ШОС Руслан Мирзаев. РАТС ШОС успешно применяет практику совместной борьбы с международным терроризмом, отметил Мирзаев. За прошлый год в странах ШОС не было ни одного теракта, а спецслужбы задержали 1,5 тыс членов и пособников террористических группировок.

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