https://uz.sputniknews.ru/20220916/shos-predotvratila-40-teraktov-za-proshlyy-god--28246352.html
ШОС предотвратила 40 терактов за прошлый год
ШОС предотвратила 40 терактов за прошлый год
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. В результате слаженной работы в 2021 году в странах-участницах ШОС предотвратили 40 терактов и свыше 1400 преступлений, заявил... 16.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-16T14:00+0500
2022-09-16T14:00+0500
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саммит шос-2022 в самарканде
шос
борьба с терроризмом
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. В результате слаженной работы в 2021 году в странах-участницах ШОС предотвратили 40 терактов и свыше 1400 преступлений, заявил директор исполкома РАТС ШОС Руслан Мирзаев. РАТС ШОС успешно применяет практику совместной борьбы с международным терроризмом, отметил Мирзаев. За прошлый год в странах ШОС не было ни одного теракта, а спецслужбы задержали 1,5 тыс членов и пособников террористических группировок.
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шос, борьба с терроризмом
шос, борьба с терроризмом
ШОС предотвратила 40 терактов за прошлый год
14:00 16.09.2022 (обновлено: 14:14 16.09.2022)
Дополняется
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. В результате слаженной работы в 2021 году в странах-участницах ШОС предотвратили 40 терактов и свыше 1400 преступлений, заявил директор исполкома РАТС ШОС Руслан Мирзаев.
РАТС ШОС успешно применяет практику совместной борьбы с международным терроризмом, отметил Мирзаев. За прошлый год в странах ШОС не было ни одного теракта, а спецслужбы задержали 1,5 тыс членов и пособников террористических группировок.