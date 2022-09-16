https://uz.sputniknews.ru/20220916/shos-provedet-mejdunarodnyy-god-prosa-28265285.html

ШОС проведет Международный год проса

ШОС проведет Международный год проса

Инициативу поможет противодействовать кризису.

2022-09-16T17:15+0500

2022-09-16T17:15+0500

2022-09-16T17:17+0500

саммит шос-2022 в самарканде

шос

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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Лидеры стран-участниц ШОС поддержали идею проведения в следующем году Международного года проса ООН, чтобы противостоять глобальному продовольственному кризису, передает пресс-служба Кремля. Напомним: сегодня финальный день Самаркандского саммита глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором приняли участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.Известно, что в саммите приняли участие главы 13 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.

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