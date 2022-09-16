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Переговоры Путина и Моди в Самарканде - прямая трансляция
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2022
Саммит ШОС-2022 в Самарканде
Саммит Шанхайской организации сотрудничества, 15-16 сентября, Самарканд, Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/20220916/shos-provedet-mejdunarodnyy-god-prosa-28265285.html
ШОС проведет Международный год проса
ШОС проведет Международный год проса
Инициативу поможет противодействовать кризису.
2022-09-16T17:15+0500
2022-09-16T17:17+0500
саммит шос-2022 в самарканде
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Лидеры стран-участниц ШОС поддержали идею проведения в следующем году Международного года проса ООН, чтобы противостоять глобальному продовольственному кризису, передает пресс-служба Кремля. Напомним: сегодня финальный день Самаркандского саммита глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором приняли участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.Известно, что в саммите приняли участие главы 13 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
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шос проведет международный год проса оон продовольственный кризис зерно бедные страны развивающиеся страны новости новость самарканд самаркандский саммит
шос проведет международный год проса оон продовольственный кризис зерно бедные страны развивающиеся страны новости новость самарканд самаркандский саммит

ШОС проведет Международный год проса

17:15 16.09.2022 (обновлено: 17:17 16.09.2022)
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании в расширенном составе глав стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), глав стран - наблюдателей ШОС, глав приглашенных государств и глав приглашенных международных организаций.
Президент РФ Владимир Путин на заседании в расширенном составе глав стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), глав стран - наблюдателей ШОС, глав приглашенных государств и глав приглашенных международных организаций. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2022
© POOL
/
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Инициативу выдвинули, как механизм по противодействию глобальному продовольственному кризису.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Лидеры стран-участниц ШОС поддержали идею проведения в следующем году Международного года проса ООН, чтобы противостоять глобальному продовольственному кризису, передает пресс-служба Кремля.
"Поддерживаем проведение в 2023 году Международного года проса ООН в качестве инновационного решения для противодействия глобальному продовольственному кризису", - написано в сообщении пресс-службы.
Напомним: сегодня финальный день Самаркандского саммита глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором приняли участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.
Известно, что в саммите приняли участие главы 13 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.
В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.
Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
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