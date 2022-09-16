https://uz.sputniknews.ru/20220916/shos-provedet-mejdunarodnyy-god-prosa-28265285.html
ШОС проведет Международный год проса
ШОС проведет Международный год проса
Инициативу поможет противодействовать кризису.
2022-09-16T17:15+0500
2022-09-16T17:15+0500
2022-09-16T17:17+0500
саммит шос-2022 в самарканде
шос
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Лидеры стран-участниц ШОС поддержали идею проведения в следующем году Международного года проса ООН, чтобы противостоять глобальному продовольственному кризису, передает пресс-служба Кремля. Напомним: сегодня финальный день Самаркандского саммита глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором приняли участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.Известно, что в саммите приняли участие главы 13 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
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шос проведет международный год проса оон продовольственный кризис зерно бедные страны развивающиеся страны новости новость самарканд самаркандский саммит
шос проведет международный год проса оон продовольственный кризис зерно бедные страны развивающиеся страны новости новость самарканд самаркандский саммит
ШОС проведет Международный год проса
17:15 16.09.2022 (обновлено: 17:17 16.09.2022)
Инициативу выдвинули, как механизм по противодействию глобальному продовольственному кризису.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Лидеры стран-участниц ШОС поддержали идею проведения в следующем году Международного года проса ООН, чтобы противостоять глобальному продовольственному кризису, передает пресс-служба Кремля.
"Поддерживаем проведение в 2023 году Международного года проса ООН в качестве инновационного решения для противодействия глобальному продовольственному кризису", - написано в сообщении пресс-службы.
Напомним: сегодня финальный день Самаркандского саммита глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором приняли участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.
Известно, что в саммите приняли участие главы 13 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.
В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.
Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.