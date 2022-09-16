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Саммит ШОС: в Самарканде началось заседание Совета глав государств - прямая трансляция
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2022
Саммит ШОС-2022 в Самарканде
Саммит Шанхайской организации сотрудничества, 15-16 сентября, Самарканд, Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/20220916/si-tszinpin-nam-neobxodimo-prevratit-shos-v-soobschestvo-obschey-sudby-28237622.html
Си Цзиньпин: нам необходимо превратить ШОС в сообщество общей судьбы
Си Цзиньпин: нам необходимо превратить ШОС в сообщество общей судьбы
Глава Китая призвал лидеров стран ШОС расширить сотрудничество в области безопасности.
2022-09-16T12:55+0500
2022-09-16T13:00+0500
саммит шос-2022 в самарканде
шос
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе заседаня Совета глав-государств-членов ШОС заявил, что в данное время мир оказался перед лицом турбулентности.Он отметил, что для этого необходимо усилить совместную поддержку, обеспечение безопасности стран-членов ШОС, а также противостоять попыткам внешних сил вмешаться во внутренние дела стран-членов Организации и расширять сотрудничество в области безопасности.
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си цзиньпин нам необходимо превратить шос в сообщество общей судьбы глава китая призвал лидеров стран шос расширить сотрудничество в области безопасности
си цзиньпин нам необходимо превратить шос в сообщество общей судьбы глава китая призвал лидеров стран шос расширить сотрудничество в области безопасности

Си Цзиньпин: нам необходимо превратить ШОС в сообщество общей судьбы

12:55 16.09.2022 (обновлено: 13:00 16.09.2022)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Самарканде под председательством Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева состоялось заседание глав государств Шанхайской организации сотрудничества в узком составе
В Самарканде под председательством Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева состоялось заседание глав государств Шанхайской организации сотрудничества в узком составе - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава Китая призвал лидеров стран ШОС расширить сотрудничество в области безопасности.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе заседаня Совета глав-государств-членов ШОС заявил, что в данное время мир оказался перед лицом турбулентности.
"Перед лицом этих вызовов нам необходимо укрепить единство и превратить ШОС в сообщество общей судьбы", - подчеркнул глава Китая.
Он отметил, что для этого необходимо усилить совместную поддержку, обеспечение безопасности стран-членов ШОС, а также противостоять попыткам внешних сил вмешаться во внутренние дела стран-членов Организации и расширять сотрудничество в области безопасности.
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