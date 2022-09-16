https://uz.sputniknews.ru/20220916/si-tszinpin-nam-neobxodimo-prevratit-shos-v-soobschestvo-obschey-sudby-28237622.html

Си Цзиньпин: нам необходимо превратить ШОС в сообщество общей судьбы

Си Цзиньпин: нам необходимо превратить ШОС в сообщество общей судьбы

Глава Китая призвал лидеров стран ШОС расширить сотрудничество в области безопасности.

2022-09-16T12:55+0500

2022-09-16T12:55+0500

2022-09-16T13:00+0500

саммит шос-2022 в самарканде

шос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/10/28233859_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_a3c91290b1a2d45e925c7631234eaed7.jpg

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе заседаня Совета глав-государств-членов ШОС заявил, что в данное время мир оказался перед лицом турбулентности.Он отметил, что для этого необходимо усилить совместную поддержку, обеспечение безопасности стран-членов ШОС, а также противостоять попыткам внешних сил вмешаться во внутренние дела стран-членов Организации и расширять сотрудничество в области безопасности.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

си цзиньпин нам необходимо превратить шос в сообщество общей судьбы глава китая призвал лидеров стран шос расширить сотрудничество в области безопасности