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Саммит ШОС: в Самарканде началось заседание Совета глав государств - прямая трансляция
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2022
Саммит ШОС-2022 в Самарканде
Саммит Шанхайской организации сотрудничества, 15-16 сентября, Самарканд, Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/20220916/si-tszinpin-nujno-ukreplyat-kulturnyy-obmen--28239903.html
Си Цзиньпин: нужно укреплять культурный обмен стран ШОС
Си Цзиньпин: нужно укреплять культурный обмен стран ШОС
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с инициативой укрепления культурного и гуманитарного обмена. 16.09.2022, Sputnik Узбекистан
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2022-09-16T13:11+0500
саммит шос-2022 в самарканде
китай
си цзиньпин
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с инициативой укрепления культурного и гуманитарного обмена. Также китайская сторона отметила, что важно взаимодействовать с ООН и совместно укреплять международные процедуры, чтобы они становились более разумными и справедливыми. Кроме того, лидер Китая напомнил, что в следующем году страна проведет форум городов-побратимов, посвященный устойчивому развитию. В конце выступления китайский политик поздравил Индию с принятием эстафеты председательства в организации и желал успеха.
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китай, си цзиньпин
китай, си цзиньпин

Си Цзиньпин: нужно укреплять культурный обмен стран ШОС

13:05 16.09.2022 (обновлено: 13:11 16.09.2022)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев (справа) и председатель КНР Си Цзиньпин перед церемонией совместного фотографирования глав стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев (справа) и председатель КНР Си Цзиньпин перед церемонией совместного фотографирования глав стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев
/
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с инициативой укрепления культурного и гуманитарного обмена.
Также китайская сторона отметила, что важно взаимодействовать с ООН и совместно укреплять международные процедуры, чтобы они становились более разумными и справедливыми.
Кроме того, лидер Китая напомнил, что в следующем году страна проведет форум городов-побратимов, посвященный устойчивому развитию.
В конце выступления китайский политик поздравил Индию с принятием эстафеты председательства в организации и желал успеха.
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