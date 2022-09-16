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Си Цзиньпин: нужно укреплять культурный обмен стран ШОС
Си Цзиньпин: нужно укреплять культурный обмен стран ШОС
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с инициативой укрепления культурного и гуманитарного обмена. 16.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-16T13:05+0500
2022-09-16T13:05+0500
2022-09-16T13:11+0500
саммит шос-2022 в самарканде
китай
си цзиньпин
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с инициативой укрепления культурного и гуманитарного обмена. Также китайская сторона отметила, что важно взаимодействовать с ООН и совместно укреплять международные процедуры, чтобы они становились более разумными и справедливыми. Кроме того, лидер Китая напомнил, что в следующем году страна проведет форум городов-побратимов, посвященный устойчивому развитию. В конце выступления китайский политик поздравил Индию с принятием эстафеты председательства в организации и желал успеха.
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китай, си цзиньпин
Си Цзиньпин: нужно укреплять культурный обмен стран ШОС
13:05 16.09.2022 (обновлено: 13:11 16.09.2022)
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с инициативой укрепления культурного и гуманитарного обмена.
Также китайская сторона отметила, что важно взаимодействовать с ООН и совместно укреплять международные процедуры, чтобы они становились более разумными и справедливыми.
Кроме того, лидер Китая напомнил, что в следующем году страна проведет форум городов-побратимов, посвященный устойчивому развитию.
В конце выступления китайский политик поздравил Индию с принятием эстафеты председательства в организации и желал успеха.