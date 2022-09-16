https://uz.sputniknews.ru/20220916/si-tszinpin-nujno-ukreplyat-kulturnyy-obmen--28239903.html

Си Цзиньпин: нужно укреплять культурный обмен стран ШОС

Си Цзиньпин: нужно укреплять культурный обмен стран ШОС

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с инициативой укрепления культурного и гуманитарного обмена. 16.09.2022, Sputnik Узбекистан

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саммит шос-2022 в самарканде

китай

си цзиньпин

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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с инициативой укрепления культурного и гуманитарного обмена. Также китайская сторона отметила, что важно взаимодействовать с ООН и совместно укреплять международные процедуры, чтобы они становились более разумными и справедливыми. Кроме того, лидер Китая напомнил, что в следующем году страна проведет форум городов-побратимов, посвященный устойчивому развитию. В конце выступления китайский политик поздравил Индию с принятием эстафеты председательства в организации и желал успеха.

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китай, си цзиньпин