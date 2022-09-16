https://uz.sputniknews.ru/20220916/smi-prezident-turtsii-xotel-vstretitsya-s-prezidentom-sirii-na-sammite-shos-28226785.html
СМИ: президент Турции хотел встретиться с президентом Сирии на саммите ШОС
СМИ: президент Турции хотел встретиться с президентом Сирии на саммите ШОС
В Самарканде продолжается саммит ШОС.
2022-09-16T11:30+0500
2022-09-16T11:30+0500
2022-09-16T11:30+0500
саммит шос-2022 в самарканде
турция
сирия
президент
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ТАШКЕНТ, 16 сен – Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хотел встретиться с президентом Сирии Башаром Асадом, если сирийский лидер приехал бы на Самаркандский саммит. Об это сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Hurriyet. Ранее иранское агентство Tasnim cообщало о возможной встречи президентов Турции и Сирии в Самарканде. Однако глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сказал, что Асада не пригласили не мероприятие. По данным турецкого чиновника, российская сторона хочет, чтобы Сирия и Турция преодолели проблемы и смогли достичь "договоренностей". При этом Москва якобы вывела часть своих военных из Сирии, а также попросила турецкую сторону наладить отношения с сирийским лидером. Напомним: в четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты. Известно, что в саммите принимают участие главы 13 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
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эрдоган асад сирия турция отношения шос саммит в самарканде самарканд самаркандский саммит новости новость политика узбекистан
эрдоган асад сирия турция отношения шос саммит в самарканде самарканд самаркандский саммит новости новость политика узбекистан
СМИ: президент Турции хотел встретиться с президентом Сирии на саммите ШОС
В Самарканде продолжается саммит Шанхайской организации сотрудничества. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 16 сен – Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хотел встретиться с президентом Сирии Башаром Асадом, если сирийский лидер приехал бы на Самаркандский саммит. Об это сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Hurriyet.
"Эрдоган сделал следующее историческое заявление: "Жаль, что Асад не приехал в Узбекистан, я бы с ним встретился",- приводит слова турецкого лидера Hurriyet.
Ранее иранское агентство Tasnim cообщало о возможной встречи президентов Турции и Сирии в Самарканде. Однако глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сказал, что Асада не пригласили не мероприятие.
По данным турецкого чиновника, российская сторона хочет, чтобы Сирия и Турция преодолели проблемы и смогли достичь "договоренностей". При этом Москва якобы вывела часть своих военных из Сирии, а также попросила турецкую сторону наладить отношения с сирийским лидером.
Напомним: в четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.
Известно, что в саммите принимают участие главы 13 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.
В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.
Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.