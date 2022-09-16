https://uz.sputniknews.ru/20220916/strany-shos-utverdili-polojenie-o-pochetnom-zvanii-posol-dobroy-voli-shos--28266763.html

Страны ШОС утвердили звание "Посол доброй воли ШОС"

Страны ШОС утвердили звание "Посол доброй воли ШОС"

Страны подписали соответствующий документ

2022-09-16T17:40+0500

2022-09-16T17:40+0500

2022-09-16T17:47+0500

саммит шос-2022 в самарканде

шос

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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Страны-участницы Шанхайской организации сотрудничества утвердили Положение о почетном звании "Посол доброй воли ШОС", передает корреспондент Sputnik. Члены организации приняли данное решение, отмечая важность распространять цели, задачи, принципы и основные направления работы ШОС среди широкой общественности в регионе и мире. Напомним: сегодня финальный день Самаркандского саммита глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором приняли участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.Известно, что в саммите приняли участие главы 13 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.

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