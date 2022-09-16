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Узбекистан предложил создать фонд поддержки Афганистана
Узбекистан предложил создать фонд поддержки Афганистана
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Узбекистан предлагает создать фонд совместной поддержки Афганистана, заявил президент республики Шавкат Мирзиёев. 16.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-16T12:40+0500
2022-09-16T12:40+0500
2022-09-16T12:57+0500
саммит шос-2022 в самарканде
шавкат мирзиёев
афганистан
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Узбекистан предлагает создать фонд совместной поддержки Афганистана, заявил президент республики Шавкат Мирзиёев. Президент отметил, что страны ШОС "не должны оставлять Афганистан один на один с его проблемами". По мнению Мирзиёева, изоляция Афганистана приведет к усилению радикализации и его превращения в плацдарм для террористических организаций. Кроме того, необходимо наладить конструктивный контакт с Кабулом.
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шавкат мирзиёев, афганистан
шавкат мирзиёев, афганистан
Узбекистан предложил создать фонд поддержки Афганистана
12:40 16.09.2022 (обновлено: 12:57 16.09.2022)
Дополняется
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Узбекистан предлагает создать фонд совместной поддержки Афганистана, заявил президент республики Шавкат Мирзиёев.
Президент отметил, что страны ШОС "не должны оставлять Афганистан один на один с его проблемами". По мнению Мирзиёева, изоляция Афганистана приведет к усилению радикализации и его превращения в плацдарм для террористических организаций. Кроме того, необходимо наладить конструктивный контакт с Кабулом.
"Особо хотел поблагодарить за поддержку недавней ташкентской конференций. Участие в ней афганской делегации и стран-членов ШОС подтверждает стремление мирового сообщества к выработке подходов сотрудничества с этой стороной",- сказал Мирзиёев.