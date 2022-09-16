https://uz.sputniknews.ru/20220916/uzbekistan-predlojil-sozdat-fond-podderjki-afganistana-28235753.html

Узбекистан предложил создать фонд поддержки Афганистана

Узбекистан предложил создать фонд поддержки Афганистана

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Узбекистан предлагает создать фонд совместной поддержки Афганистана, заявил президент республики Шавкат Мирзиёев. 16.09.2022, Sputnik Узбекистан

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саммит шос-2022 в самарканде

шавкат мирзиёев

афганистан

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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Узбекистан предлагает создать фонд совместной поддержки Афганистана, заявил президент республики Шавкат Мирзиёев. Президент отметил, что страны ШОС "не должны оставлять Афганистан один на один с его проблемами". По мнению Мирзиёева, изоляция Афганистана приведет к усилению радикализации и его превращения в плацдарм для террористических организаций. Кроме того, необходимо наладить конструктивный контакт с Кабулом.

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