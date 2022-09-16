https://uz.sputniknews.ru/20220916/v-kongress-tsentr-pribyvayut-glavy-stran-nablyudateley-shos-i-priglashennye-lidery-28228863.html
В Конгресс-центр прибывают главы стран-наблюдателей ШОС и приглашенные лидеры
В Конгресс-центр прибывают главы стран-наблюдателей ШОС и приглашенные лидеры
В Конгресс-центр прибывают главы стран-наблюдателей ШОС и приглашенные лидеры для участия в заседании в расширенном составе. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.
2022-09-16T11:47+0500
2022-09-16T11:47+0500
2022-09-16T11:51+0500
саммит шос-2022 в самарканде
шос
наблюдатели
лидер
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. В Конгресс-центр прибывают главы стран-наблюдателей ШОС и приглашенные лидеры для участия в заседании в расширенном составе. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.В четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.Напомним: в 2021-2022 годах председателем ШОС является Узбекистан. За время председательства республики было проведено практически более 80 мероприятий, а также завершено согласование порядка 30 документов, которые будут приняты по итогам Самаркандского саммита. Эти документы нацелены на дальнейшее укрепление многопланового взаимодействия между государствами-членами ШОС и призванных вывести взаимодействие в рамках организации на новый уровень.Среди них – концепции и программы по стимулированию внутрирегиональной торговли, промышленной кооперации и транспортной взаимосвязанности. Также прорабатываются совместные проекты и мероприятия в сферах "зеленой" экономики, инноваций, цифровых технологий, логистики, сельского хозяйства, медицины и других областях.Известно, что в саммите принимают участие главы 13 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
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в конгресс центр прибывают главы стран-наблюдателей шос и приглашенные лидеры для участия в заседании в расширенном составе
в конгресс центр прибывают главы стран-наблюдателей шос и приглашенные лидеры для участия в заседании в расширенном составе
В Конгресс-центр прибывают главы стран-наблюдателей ШОС и приглашенные лидеры
11:47 16.09.2022 (обновлено: 11:51 16.09.2022)
В Конгресс-центре в Самарканде в скором времени стартует заседание в расширенном формате.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. В Конгресс-центр прибывают главы стран-наблюдателей ШОС и приглашенные лидеры для участия в заседании в расширенном составе. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.
В четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.
Напомним: в 2021-2022 годах председателем ШОС является Узбекистан. За время председательства республики было проведено практически более 80 мероприятий, а также завершено согласование порядка 30 документов, которые будут приняты по итогам Самаркандского саммита. Эти документы нацелены на дальнейшее укрепление многопланового взаимодействия между государствами-членами ШОС и призванных вывести взаимодействие в рамках организации на новый уровень.
Среди них – концепции и программы по стимулированию внутрирегиональной торговли, промышленной кооперации и транспортной взаимосвязанности. Также прорабатываются совместные проекты и мероприятия в сферах "зеленой" экономики, инноваций, цифровых технологий, логистики, сельского хозяйства, медицины и других областях.
Известно, что в саммите принимают участие главы 13 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.
В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.
Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.