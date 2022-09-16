https://uz.sputniknews.ru/20220916/video-kak-proshli-uzbekistansko-kitayskie-peregovory-v-samarkande-28208744.html

Видео: как прошли узбекистанско-китайские переговоры в Самарканде

Видео: как прошли узбекистанско-китайские переговоры в Самарканде

Договоренности, достигнутые по итогам встречи лидеров Узбекистана и Китая, укрепили стратегическое партнерство двух стран.

2022-09-16T09:11+0500

2022-09-16T09:11+0500

2022-09-16T09:12+0500

саммит шос-2022 в самарканде

узбекистан

китай

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ТАШКЕНТ, 16 сен – Sputnik. Переговоры, проведенные в Самарканде между президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и председателем КНР Си Цзиньпином, а также достигнутые по итогам встречи договоренности еще больше укрепили всестороннее стратегическое партнерство двух государств.Данное заявление сделала пресс-служба главы Узбекистана, поделившись кадрами хроники встречи лидеров двух стран.Напомним, в первый день совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Узбекистан и Китай одписали соглашение по проектам в сфере торгово-экономического, инвестиционного и финансово-технического сотрудничества на общую сумму $15 млрд, передает пресс-служба президента республики.Также на встрече отметили перспективы реализации проектов в сферах автомобилестроения, "зеленой" энергетики, сельского хозяйства и инфраструктуры.В ходе переговоров стороны выступили за проведение в Узбекистане первого Форума регионов для активизации межрегиональных обменов. Также лидеры двух стран договорились о проведении в следующем году Года культуры и искусства народов Узбекистана и Китая.Кроме того, стороны подчеркнули важность продолжения совместной работы по содействию мирному процессу в Афганистане и экономическому восстановлению этой страны.По итогу переговоров переговоров китайский лидер пригласил узбекистанского президента посетить Китай.Напомним: в четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.Известно, что в саммите принимают участие главы 15 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.

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