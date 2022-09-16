https://uz.sputniknews.ru/20220916/zerno-gaz-aes--chto-obsujdali-putin-i-erdogan-v-samarkande-28277803.html

Зерно, газ, АЭС – что обсуждали Путин и Эрдоган в Самарканде

Зерно, газ, АЭС – что обсуждали Путин и Эрдоган в Самарканде

Президент России Владимир Путин на полях саммита ШОС в Самарканде провел переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом. 16.09.2022, Sputnik Узбекистан

2022-09-16T19:59+0500

2022-09-16T19:59+0500

2022-09-16T19:59+0500

саммит шос-2022 в самарканде

владимир путин

узбекистан

самарканд

шос

реджеп тайип эрдоган

турция

россия

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ТАШКЕНТ, 16 сен – Sputnik. Президент России Владимир Путин на полях саммита ШОС в Самарканде провел переговоры с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает корреспондент Sputnik.Главы государств обсудили самые актуальные вопросы двусторонних отношений и международной повестки.В частности, Владимир Путин подчеркнул, что Турция стала одним из надежных маршрутов поставок газа из России, поскольку "Турецкий поток" работает без сбоев. Это стало сигналом для российских операторов, что они могут вывозить продукцию через Турцию.Кроме того, президенты договорились, что 25% поставок российского газа в Турцию будут оплачиваться в рублях.Как отметили главы государств, все вопросы по строительству атомной электростанции "Аккую" в Турции были согласованы и на полях саммита ШОС стороны подписали соответствующие документы. Российский президент выразил надежду, что первый блок АЭС будет запущен уже в 2023 году.Обсудили президенты и так называемую зерновую сделку. Владимир Путин выразил надежду, что значительная часть украинского зерна все-таки пойдет беднейшим странам, чтобы предотвратить продовольственный кризис.Напомним, 15-16 сентября в Самарканде прошел саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.В саммите приняли участие главы 13 стран и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.

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владимир путин, узбекистан, самарканд, шос, реджеп тайип эрдоган, турция, россия