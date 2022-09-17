https://uz.sputniknews.ru/20220917/-v-uzbekistane-zapustyat-portal-rezerva-uchiteley-i-direktorov-28310789.html
В Узбекистане запустят портал резерва учителей и директоров
В Узбекистане запустят портал резерва учителей и директоров
Портал будет содержать электронные портфолио руководителей и педагогов, работающих в системе народного образования, и соискателей на должности педагогов.
2022-09-17T18:41+0500
2022-09-17T18:41+0500
2022-09-17T18:41+0500
общество
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школы
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ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. В Узбекистане запустят специальный портал по формированию резерва учителей и директоров школ. Об этом сообщила пресс-служба Национального исследовательского института.Проект реализует Министерство народного образования. Он позволит сформировать портфолио учителей и директоров школ и избежать "человеческого фактора" при отборе кадров.Для этого Национальный исследовательский институт создал электронную базу преподавателей по разным предметам и директоров школ.Система формирует статистику вакантных должностей по предметам, школам и регионам и отображает подходящих педагогов в соответствии с предметами и регионами.Читайте также: В Бухаре стартовала Международная школа археологии
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портал формирование резерва учителей по предметам директоров школ национальный исследовательский институт электронная база вакансий портфолио
портал формирование резерва учителей по предметам директоров школ национальный исследовательский институт электронная база вакансий портфолио
В Узбекистане запустят портал резерва учителей и директоров
Портал будет содержать электронные портфолио руководителей и педагогов, работающих в системе народного образования, и соискателей на должности педагогов.
ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik.
В Узбекистане запустят специальный портал по формированию резерва учителей и директоров школ. Об этом сообщила
пресс-служба Национального исследовательского института.
Проект реализует Министерство народного образования. Он позволит сформировать портфолио учителей и директоров школ и избежать "человеческого фактора" при отборе кадров.
Для этого Национальный исследовательский институт создал электронную базу преподавателей по разным предметам и директоров школ.
"Это позволит создать резерв руководителей и педагогов, работающих в системе народного образования, и электронный портфель кандидатов на должности педагогов", — говорится в сообщении.
Система формирует статистику вакантных должностей по предметам, школам и регионам и отображает подходящих педагогов в соответствии с предметами и регионами.