https://uz.sputniknews.ru/20220917/-v-uzbekistane-zapustyat-portal-rezerva-uchiteley-i-direktorov-28310789.html

В Узбекистане запустят портал резерва учителей и директоров

В Узбекистане запустят портал резерва учителей и директоров

Портал будет содержать электронные портфолио руководителей и педагогов, работающих в системе народного образования, и соискателей на должности педагогов.

2022-09-17T18:41+0500

2022-09-17T18:41+0500

2022-09-17T18:41+0500

общество

образование

учителя

школы

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ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. В Узбекистане запустят специальный портал по формированию резерва учителей и директоров школ. Об этом сообщила пресс-служба Национального исследовательского института.Проект реализует Министерство народного образования. Он позволит сформировать портфолио учителей и директоров школ и избежать "человеческого фактора" при отборе кадров.Для этого Национальный исследовательский институт создал электронную базу преподавателей по разным предметам и директоров школ.Система формирует статистику вакантных должностей по предметам, школам и регионам и отображает подходящих педагогов в соответствии с предметами и регионами.Читайте также: В Бухаре стартовала Международная школа археологии

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портал формирование резерва учителей по предметам директоров школ национальный исследовательский институт электронная база вакансий портфолио