https://uz.sputniknews.ru/20220917/v-buxare-startovala-mejdunarodnaya-shkola-arxeologii-28307284.html

В Бухаре стартовала Международная школа археологии

В Бухаре стартовала Международная школа археологии

В ней принимают участие более 50 специалистов из 10 стран, таких как Россия, Беларусь, Колумбия, Сирия, Турция, Казахстан.

2022-09-17T15:59+0500

2022-09-17T15:59+0500

2022-09-17T15:59+0500

культура

образование

история

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ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. В Бухаре стартовала 9-я Международная летняя школа археологии. Об этом сообщает Агентство культурного наследия.Летняя школа проходит в два этапа. Первый этап проходил с 15 по 28 августа в Болгарском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике.Мероприятия в рамках второго этапа школы пройдут в Узбекистане с 12 по 25 сентября.В Международной школе принимают участие более 50 специалистов из 10 стран, таких как Россия, Беларусь, Колумбия, Сирия, Турция, Казахстан.В настоящее время участники, разделившись на группы, проходят обучение в Крепости Арк и Бухарском государственном университете.Они изучают археологию, гончарное дело, историю, палеоантропологию, технологию и реставрационное дело.В воскресенье участники Школы археологии посетят Навоийскую область для изучения петроглифов в Сармишсайском ущелье, которым более 10 000 лет.Читайте также: Такеши Китано примерил узбекский чапан - видео

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