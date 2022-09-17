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Президент Кыргызстана обратился к народу по ситуации на границе
Президент Кыргызстана обратился к народу по ситуации на границе
Садыр Жапаров напомнил кыргызстанцам, что с Узбекистаном вопросы границ практически решены, а с Таджикистаном — все еще на повестке дня.
2022-09-17T17:18+0500
2022-09-17T17:18+0500
2022-09-17T17:18+0500
в мире
кыргызстан
садыр жапаров
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ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прокомментировал конфликт на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области. Он опубликовал пост на своей странице в одной из соцсетей, сообщает Sputnik Кыргызстан.Глава государства выразил соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших в ходе боестолкновений.Он поблагодарил пограничников за проявленный героизм и отметил, что, по оперативной информации, таджикская сторона тоже понесла большие потери."Вопрос границ не урегулирован, поэтому происходят конфликты. Мы не отдадим ни одного метра земли, которая досталась нам от предков. Стойко будем защищать национальные интересы", — подчеркнул президент.Он напомнил, что с Узбекистаном вопросы границ практически решены, а с Таджикистаном — все еще на повестке дня.Читайте также: ОДКБ надеется на устойчивое перемирие на кыргызско-таджикской границе
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кыргызстан президент садыр жапаров обращение к народу ситуация на границе таджикистан погибшие
кыргызстан президент садыр жапаров обращение к народу ситуация на границе таджикистан погибшие
Президент Кыргызстана обратился к народу по ситуации на границе
Садыр Жапаров напомнил кыргызстанцам, что с Узбекистаном вопросы границ практически решены, а с Таджикистаном — все еще на повестке дня.
ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прокомментировал конфликт на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области. Он опубликовал пост на своей странице в одной из соцсетей, сообщает Sputnik Кыргызстан.
Глава государства выразил соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших в ходе боестолкновений.
"Они погибли при исполнении святого долга — сохранить границы Родины и не отдать ни одного метра земли", — написал Жапаров, заверив, что государство окажет семьям погибших всю необходимую помощь.
Он поблагодарил пограничников за проявленный героизм и отметил, что, по оперативной информации, таджикская сторона тоже понесла большие потери.
"Вопрос границ не урегулирован, поэтому происходят конфликты. Мы не отдадим ни одного метра земли, которая досталась нам от предков. Стойко будем защищать национальные интересы", — подчеркнул президент.
Он напомнил, что с Узбекистаном вопросы границ практически решены, а с Таджикистаном — все еще на повестке дня.
"Как показывает история, вопрос границ требует терпения и тщательного рассмотрения. Это сложный процесс. Но Кыргызстан старается решить вопрос как можно быстрее", — подытожил глава государства.