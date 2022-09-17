https://uz.sputniknews.ru/20220917/28308449.html

Президент Кыргызстана обратился к народу по ситуации на границе

Президент Кыргызстана обратился к народу по ситуации на границе

Садыр Жапаров напомнил кыргызстанцам, что с Узбекистаном вопросы границ практически решены, а с Таджикистаном — все еще на повестке дня.

2022-09-17T17:18+0500

2022-09-17T17:18+0500

2022-09-17T17:18+0500

в мире

кыргызстан

садыр жапаров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/1f/20301696_0:269:3162:2048_1920x0_80_0_0_e483b687791e1696a0bfbf60a827f352.jpg

ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прокомментировал конфликт на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области. Он опубликовал пост на своей странице в одной из соцсетей, сообщает Sputnik Кыргызстан.Глава государства выразил соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших в ходе боестолкновений.Он поблагодарил пограничников за проявленный героизм и отметил, что, по оперативной информации, таджикская сторона тоже понесла большие потери."Вопрос границ не урегулирован, поэтому происходят конфликты. Мы не отдадим ни одного метра земли, которая досталась нам от предков. Стойко будем защищать национальные интересы", — подчеркнул президент.Он напомнил, что с Узбекистаном вопросы границ практически решены, а с Таджикистаном — все еще на повестке дня.Читайте также: ОДКБ надеется на устойчивое перемирие на кыргызско-таджикской границе

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

кыргызстан президент садыр жапаров обращение к народу ситуация на границе таджикистан погибшие