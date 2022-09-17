https://uz.sputniknews.ru/20220917/odkb-nadeetsya-na-ustoychivoe-peremirie-na-kyrgyzsko-tadjikskoy-granitse-28304858.html

ОДКБ надеется на устойчивое перемирие на кыргызско-таджикской границе

ОДКБ надеется на устойчивое перемирие на кыргызско-таджикской границе

Секретариат организации внимательно следит за ситуацией на границе, заявил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

2022-09-17T12:39+0500

2022-09-17T12:39+0500

2022-09-17T13:02+0500

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ТАШКЕНТ, 17 сен - Sputnik. Секретариат ОДКБ внимательно следит за ситуацией на границе Кыргызстана и Таджикистана, сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, сообщает РИА Новости.Члены организации приветствуют соглашение о прекращении огня и начавшиеся переговоры между конфликтующими сторонами, сказал Зайнетдинов.Напомним: ночью 14 сентября на границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками двух стран.Главы двух государств на полях саммита ШОС в Самарканде обсудили ситуацию и договорились о мирном урегулировании конфликта. Однако, по сообщениям спецслужб Кыргызстана, ситуация на границе еще не стабилизировалась. Из приграничной Баткенской области эвакуируют мирных жителей. Представители республики обвинили таджикскую сторону в провокациях. В свою очередь власти Таджикистана сообщают о том, что Кыргызстан стягивает к границе вооруженные силы.Читайте также: Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня

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