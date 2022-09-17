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ОДКБ надеется на устойчивое перемирие на кыргызско-таджикской границе
ОДКБ надеется на устойчивое перемирие на кыргызско-таджикской границе
Секретариат организации внимательно следит за ситуацией на границе, заявил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.
2022-09-17T12:39+0500
2022-09-17T13:02+0500
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таджикистан
граница
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ТАШКЕНТ, 17 сен - Sputnik. Секретариат ОДКБ внимательно следит за ситуацией на границе Кыргызстана и Таджикистана, сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, сообщает РИА Новости.Члены организации приветствуют соглашение о прекращении огня и начавшиеся переговоры между конфликтующими сторонами, сказал Зайнетдинов.Напомним: ночью 14 сентября на границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками двух стран.Главы двух государств на полях саммита ШОС в Самарканде обсудили ситуацию и договорились о мирном урегулировании конфликта. Однако, по сообщениям спецслужб Кыргызстана, ситуация на границе еще не стабилизировалась. Из приграничной Баткенской области эвакуируют мирных жителей. Представители республики обвинили таджикскую сторону в провокациях. В свою очередь власти Таджикистана сообщают о том, что Кыргызстан стягивает к границе вооруженные силы.Читайте также: Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня
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кыргызстан таджикистан граница ситуация конфликт перестрелка одкб пресс-секретарь владимир зайнетдинов
кыргызстан таджикистан граница ситуация конфликт перестрелка одкб пресс-секретарь владимир зайнетдинов

ОДКБ надеется на устойчивое перемирие на кыргызско-таджикской границе

12:39 17.09.2022 (обновлено: 13:02 17.09.2022)
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкФлаги стран-участниц совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ
Флаги стран-участниц совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.09.2022
© Министерство обороны РФ
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Секретариат организации внимательно следит за ситуацией на границе, заявил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.
ТАШКЕНТ, 17 сен - Sputnik. Секретариат ОДКБ внимательно следит за ситуацией на границе Кыргызстана и Таджикистана, сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, сообщает РИА Новости.
"В секретариате ОДКБ вызывает серьезную обеспокоенность и тревогу произошедшие 14-16 сентября 2022 года боестолкновения на кыргызско-таджикской границе с применением тяжелого вооружения, в результате чего есть погибшие и раненые с обеих сторон, а также разрушения в гражданской инфраструктуре. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших людей, разделяем их боль и утрату", - сообщил Зайнетдинов журналистам.
Члены организации приветствуют соглашение о прекращении огня и начавшиеся переговоры между конфликтующими сторонами, сказал Зайнетдинов.
"Уверены, что будут найдены взаимоприемлемые пути, чтобы урегулировать этот сложный пограничный вопрос, снизить напряженность и не допустить эскалации конфликта. Считаем применение силы неприемлемым. Для урегулирования противоречий должны использоваться исключительно политико-дипломатические методы", - отметили в организации.
Напомним: ночью 14 сентября на границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками двух стран.
Главы двух государств на полях саммита ШОС в Самарканде обсудили ситуацию и договорились о мирном урегулировании конфликта. Однако, по сообщениям спецслужб Кыргызстана, ситуация на границе еще не стабилизировалась. Из приграничной Баткенской области эвакуируют мирных жителей. Представители республики обвинили таджикскую сторону в провокациях. В свою очередь власти Таджикистана сообщают о том, что Кыргызстан стягивает к границе вооруженные силы.
Читайте также: Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня
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