https://uz.sputniknews.ru/20220917/covid-19-povyshaet-risk-bolezni-altsgeymera--uchenye-28293871.html

COVID-19 повышает риск болезни Альцгеймера – ученые

COVID-19 повышает риск болезни Альцгеймера – ученые

Недавнее исследование показало, что переболевшие коронавирусом пожилые люди заболевают болезнью Альцгеймера на 50-80%.

2022-09-17T08:00+0500

2022-09-17T08:00+0500

2022-09-17T08:38+0500

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коронавирус covid-19

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Одним из долгосрочных последствий коронавирусной инфекции может быть повышенный риск болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли ученые из Западного резервного университета Кейза и Западной резервной медицинской школы Кейза в Кливленде, пишет портал "Новая наука" со ссылкой на Journal of Alzheimer's Disease.Обследовав более 6 миллионов пожилых людей, медики пришли к выводу, что у заразившихся COVID-19 риск заболеть болезнью Альцгеймера повышается на 50-80% в течение года после зараженияПо данным Института Пастера, болезнь Альцгеймера — это нейродегенеративное заболевание, прогрессирующее с течением времени.Ученые уже давно предполагают, что болезнь Альцгеймера может быть связана с инфекционными заболеваниями, и новое исследование американских ученых подтвердило это предположение.Пока неизвестно, действительно ли COVID-19 провоцирует болезнь Альцгеймера или скорее ускоряет ее возникновение.Но последнее исследование и растущее число людей с отложенными последствиями COVID-19 показывают, что ситуация не столь проста, как думали ученые.Команда университета планирует продолжить изучение влияния COVID-19 на болезнь Альцгеймера и другие нейродегенеративные заболевания.Читайте также: Как определить рак по изменениям в полости рта

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