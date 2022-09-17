https://uz.sputniknews.ru/20220917/covid-19-povyshaet-risk-bolezni-altsgeymera--uchenye-28293871.html
COVID-19 повышает риск болезни Альцгеймера – ученые
COVID-19 повышает риск болезни Альцгеймера – ученые
Недавнее исследование показало, что переболевшие коронавирусом пожилые люди заболевают болезнью Альцгеймера на 50-80%.
2022-09-17T08:00+0500
2022-09-17T08:00+0500
2022-09-17T08:38+0500
это интересно
здоровье
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/01/24314497_0:140:2998:1826_1920x0_80_0_0_bf0422a43661b0dca6238760194ce0ac.jpg
Одним из долгосрочных последствий коронавирусной инфекции может быть повышенный риск болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли ученые из Западного резервного университета Кейза и Западной резервной медицинской школы Кейза в Кливленде, пишет портал "Новая наука" со ссылкой на Journal of Alzheimer's Disease.Обследовав более 6 миллионов пожилых людей, медики пришли к выводу, что у заразившихся COVID-19 риск заболеть болезнью Альцгеймера повышается на 50-80% в течение года после зараженияПо данным Института Пастера, болезнь Альцгеймера — это нейродегенеративное заболевание, прогрессирующее с течением времени.Ученые уже давно предполагают, что болезнь Альцгеймера может быть связана с инфекционными заболеваниями, и новое исследование американских ученых подтвердило это предположение.Пока неизвестно, действительно ли COVID-19 провоцирует болезнь Альцгеймера или скорее ускоряет ее возникновение.Но последнее исследование и растущее число людей с отложенными последствиями COVID-19 показывают, что ситуация не столь проста, как думали ученые.Команда университета планирует продолжить изучение влияния COVID-19 на болезнь Альцгеймера и другие нейродегенеративные заболевания.Читайте также: Как определить рак по изменениям в полости рта
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/01/24314497_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_fcabf2b10235c0892ffd5e955064250a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
коронавирус covid-19 ковид болезнь альцгеймера деменция дегенеративное заболевание повышает риск ученые кливленд ученые из западного резервного университета кейза и западной резервной медицинской школы кейза в кливленде почему возникает болезнь альцгеймера инфекционное происхождение
коронавирус covid-19 ковид болезнь альцгеймера деменция дегенеративное заболевание повышает риск ученые кливленд ученые из западного резервного университета кейза и западной резервной медицинской школы кейза в кливленде почему возникает болезнь альцгеймера инфекционное происхождение
COVID-19 повышает риск болезни Альцгеймера – ученые
08:00 17.09.2022 (обновлено: 08:38 17.09.2022)
Недавнее исследование показало, что переболевшие коронавирусом пожилые люди заболевают болезнью Альцгеймера на 50-80%.
Одним из долгосрочных последствий коронавирусной инфекции может быть повышенный риск болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли ученые из Западного резервного университета Кейза и Западной резервной медицинской школы Кейза в Кливленде, пишет портал "Новая наука"
со ссылкой на Journal of Alzheimer's Disease.
Обследовав более 6 миллионов пожилых людей, медики пришли к выводу, что у заразившихся COVID-19 риск заболеть болезнью Альцгеймера повышается на 50-80% в течение года после заражения
По данным Института Пастера, болезнь Альцгеймера — это нейродегенеративное заболевание, прогрессирующее с течением времени.
Ученые уже давно предполагают, что болезнь Альцгеймера может быть связана с инфекционными заболеваниями, и новое исследование американских ученых подтвердило это предположение.
"Учитывая, что инфекция SARS-CoV-2 была связана с нарушениями в центральной нервной системе, включая воспаление, мы хотели проверить, может ли COVID-19, даже в краткосрочной перспективе, привести к увеличению числа диагнозов", — рассказала почетный профессор университета и одна из авторов исследования Памела Дэвис.
Пока неизвестно, действительно ли COVID-19 провоцирует болезнь Альцгеймера или скорее ускоряет ее возникновение.
"Болезнь Альцгеймера — серьезное и сложное заболевание, и мы думали, что нам удалось обратить вспять некоторые тенденции, уменьшив общие факторы риска, такие как высокое кровяное давление, болезни сердца, ожирение и малоподвижный образ жизни", — поделилась Памела Дэвис.
Но последнее исследование и растущее число людей с отложенными последствиями COVID-19 показывают, что ситуация не столь проста, как думали ученые.
Команда университета планирует продолжить изучение влияния COVID-19 на болезнь Альцгеймера и другие нейродегенеративные заболевания.