https://uz.sputniknews.ru/20220917/gazovaya-pautina-shos-kak-kollektivnyy-vostok-spletaet-sebya-gazoprovodami-28294363.html

"Газовая паутина" ШОС: как "коллективный Восток" сплетает себя газопроводами

"Газовая паутина" ШОС: как "коллективный Восток" сплетает себя газопроводами

Энергетический кризис, поставки энергоресурсов и строительство новой энергетической инфраструктуры – одна из важнейших тем, поднимаемых в ходе саммита ШОС, прошедшего в Самарканде.

2022-09-17T09:19+0500

2022-09-17T09:19+0500

2022-09-17T09:19+0500

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По итогам первого дня мероприятия на встречах глав государств и в кулуарах саммита обсуждались различные "газовые" проекты в разных частях материка, которые вместе обретают очертания единой газопроводной сети ШОС.Подробнее – в материале Sputnik.Долгожданные подвижкиОдним из ключевых и наиболее близких к реализации проектов в области строительства газовой инфраструктуры в регионе сегодня считается строительство газопровода "Сила Сибири-2" (и его продолжения – "Союз Восток"), который пройдет от западносибирских месторождений в Китай транзитом через Монголию.Этот проект стороны обсуждают достаточно давно, но его проектирование началось только в мае 2020 года. В январе 2022 глава "Газпрома" Алексей Миллер и вице-премьер Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан подписали протокол по завершению ТЭО строительства газопровода. По данной трубе, как ожидается, будет прокачиваться до 50 млрд кубометров в год.Что интересно, новый газопровод может стать полноценной заменой "Северному потоку-1", по которому ежегодно в Европу может экспортироваться 55 млрд куб. м (причем из тех же западносибирских месторождений), отмечает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.То есть, благодаря "Силе Сибири-2" Россия сможет получить альтернативный рынок сбыта для своего "голубого топлива", которое, в теории, может "выпасть" с европейского направления ввиду сложившейся геополитической ситуации. При этом поставки могут быть и больше, чем 50 млрд куб. м, в случае увеличения пропускной способности газопровода.Однако существует и проблема – контракт с Китаем до сих пор не подписан.В ходе саммита ШОС, участие в котором принимают высокопоставленные представители и главы ряда стран (в том числе Китая, Монголии и России), тема "Силы Сибири-2" была вновь поднята. И, кажется, в реализации данного проекта наметились подвижки.Как в ходе самаркандского саммита заявил вице-премьер РФ Александр Новак, в ближайшее время ожидается достижение окончательных договоренностей по "Силе Сибири-2".Также стоит напомнить, что на минувшей неделе в ходе ВЭФ-2022 президент России Владимир Путин сообщил о согласовании (между РФ и КНР) основных параметров поставок газа в Китай через Монголию.По всей видимости, дело и правда движется, а значит разворот российского экспорта газа на восток не за горами.Создание "газовой паутины" ШОСКак заявил Алекандр Новак на полях самаркандского саммита, в ближайшее время начнется реализация проекта строительства 1100-километрового газопровода "Пакистанский поток". Он пройдет исключительно по территории Пакистана и соединит трубой порт Карачи на юге с городом Лахор на севере страны.Данный проект предусматривает поставки регазифицированного СПГ (поскольку сжиженный природный газ поставляется морским транспортом на юг страны). Вопрос поставок СПГ в Пакистан, кстати, также обсуждался между Москвой и Исламабадом, заявил господин Новак.По данной трубе ежегодно сможет "проходить" 12,4 млрд куб. м (говорят также о возможности увеличения мощности до 16 млрд куб. м).Помимо всего вышеперечисленного, Александр Новак назвал перспективным проект газопровода "Россия – Казахстан – Узбекистан – Афганистан – Пакистан". Этот же проект президент России Владимир Путин обсуждал на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, говоря об уже созданной для этого инфраструктуре в РФ, РК и РУз и необходимости "решения этого вопроса с Афганистаном".Помимо очевидных выгод для стран ближнего зарубежья (среди которых, среди прочего, поступления в бюджет транзита и газификация отдельных районов, например, Казахстана), данный проект является интересным вариантом и для России.Газопровод, очевидно, будет связан с остальными проектами в данном регионе – и с ТАПИ, и с "Пакистанским потоком", и с "Иран – Пакистан" (к которому может добавиться еще и Индия). Благодаря данной трубе РФ сможет открыть для себя новые рынки для поставок газа – в частности, такой огромный, как Индия. А в условиях усложняющейся геополитической ситуации и сокращения поставок голубого топлива в Европу, необходимость большей переориентации экспорта в сторону Азии является более чем очевидной.Как отмечает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов, заявления о проекте газопровода из России в Пакистан транзитом через Казахстан, Узбекистан и Афганистан в целом было ожидаемы после того, как РФ активизировала развитие отношений с Ираном.По его словам, о скорой реализации проекта говорит не стоит, поскольку подобного рода газопроводы строятся как минимум в течение четырех-пяти лет, а значит его запуск может произойти не ранее второй половины текущего десятилетия."Что касается мощности потенциального газопровода Россия – Казахстан – Узбекистан – Афганистан – Пакистан, то она будет зависеть исключительно от спроса в регионе, - отмечает Александр Фролов. – Например, у Пакистана есть определенные планы по наращиванию потребления газа, кроме того, Исламабад сотрудничает с "Газпромом" и создание газопроводной системы, приходящей из стран Средней Азии, могло бы ускорить газификацию страны. При этом стоит понимать, что это страна с достаточно серьезным населением (порядка 228 млн человек – 5-е место в мире по численности), имеющая большой потенциал по спросу на энергоресурсы".При этом, говорит эксперт, куда интереснее для России здесь "выход газа в Индию".Читайте также: Беларусь и Узбекистан запустят "Агроэкспресс" – подробности проекта

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Вадим Павлов

Вадим Павлов

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