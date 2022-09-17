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https://uz.sputniknews.ru/20220917/gde-v-tashkente-samaya-dorogaya-arenda-jilya-28301870.html
Где в Ташкенте самая дорогая аренда жилья
Где в Ташкенте самая дорогая аренда жилья
Институт прогнозирования проанализировал арендные ставки в многоэтажных домах в разных районах столицы.
2022-09-17T11:58+0500
2022-09-17T11:58+0500
общество
квартиры
аренда
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ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Самые высокие цены на аренду в Ташкенте - в Мирабадском и Яккасарайском районах. Об этом сообщает Институт прогнозирования и макроэкономических исследований.Специалисты института проанализировали арендные ставки в многоэтажных домах в разных районах столицы.По данным аналитиков, средняя арендная плата в многоэтажных домах в Ташкенте составляет $339. Самые низкие цены на аренду - в Сергелийском и Алмазарском районах, а самые высокие – в Мирабадском и Яккасарайском районах.Средняя цена квартиры в центре Ташкента в 50 раз превышает долю ВВП на душу населения.Читайте также: Пособия по инвалидности будут назначать без заявления
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аренда жилья ташкент мирабадский яккасарайский сергелийский алмазарский районы столица где самая дорогая аренда дешевая
аренда жилья ташкент мирабадский яккасарайский сергелийский алмазарский районы столица где самая дорогая аренда дешевая

Где в Ташкенте самая дорогая аренда жилья

11:58 17.09.2022
© PixabayКлючи от квартиры
Ключи от квартиры - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.09.2022
© Pixabay
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Институт прогнозирования проанализировал арендные ставки в многоэтажных домах в разных районах столицы.
ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Самые высокие цены на аренду в Ташкенте - в Мирабадском и Яккасарайском районах. Об этом сообщает Институт прогнозирования и макроэкономических исследований.
Специалисты института проанализировали арендные ставки в многоэтажных домах в разных районах столицы.
По данным аналитиков, средняя арендная плата в многоэтажных домах в Ташкенте составляет $339. Самые низкие цены на аренду - в Сергелийском и Алмазарском районах, а самые высокие – в Мирабадском и Яккасарайском районах.
"В настоящее время доход от сдачи в аренду недвижимости в Ташкенте в три раза превышает средний доход банка по валютному депозиту (3,4%). Это показывает, что сейчас выгоднее потратить сбережения на недвижимость и сдавать ее, чем хранить в виде депозита в иностранной валюте", - сообщили в центре.
Средняя цена квартиры в центре Ташкента в 50 раз превышает долю ВВП на душу населения.
Читайте также: Пособия по инвалидности будут назначать без заявления
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