https://uz.sputniknews.ru/20220917/gde-v-tashkente-samaya-dorogaya-arenda-jilya-28301870.html

Где в Ташкенте самая дорогая аренда жилья

Где в Ташкенте самая дорогая аренда жилья

Институт прогнозирования проанализировал арендные ставки в многоэтажных домах в разных районах столицы.

2022-09-17T11:58+0500

2022-09-17T11:58+0500

2022-09-17T11:58+0500

общество

квартиры

аренда

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ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Самые высокие цены на аренду в Ташкенте - в Мирабадском и Яккасарайском районах. Об этом сообщает Институт прогнозирования и макроэкономических исследований.Специалисты института проанализировали арендные ставки в многоэтажных домах в разных районах столицы.По данным аналитиков, средняя арендная плата в многоэтажных домах в Ташкенте составляет $339. Самые низкие цены на аренду - в Сергелийском и Алмазарском районах, а самые высокие – в Мирабадском и Яккасарайском районах.Средняя цена квартиры в центре Ташкента в 50 раз превышает долю ВВП на душу населения.Читайте также: Пособия по инвалидности будут назначать без заявления

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