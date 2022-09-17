https://uz.sputniknews.ru/20220917/gde-v-tashkente-samaya-dorogaya-arenda-jilya-28301870.html
Где в Ташкенте самая дорогая аренда жилья
Где в Ташкенте самая дорогая аренда жилья
Институт прогнозирования проанализировал арендные ставки в многоэтажных домах в разных районах столицы.
2022-09-17T11:58+0500
2022-09-17T11:58+0500
2022-09-17T11:58+0500
общество
квартиры
аренда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/07/23185595_0:75:1920:1155_1920x0_80_0_0_a15351ac7d01d3c71303af2c2a6cf13e.jpg
ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Самые высокие цены на аренду в Ташкенте - в Мирабадском и Яккасарайском районах. Об этом сообщает Институт прогнозирования и макроэкономических исследований.Специалисты института проанализировали арендные ставки в многоэтажных домах в разных районах столицы.По данным аналитиков, средняя арендная плата в многоэтажных домах в Ташкенте составляет $339. Самые низкие цены на аренду - в Сергелийском и Алмазарском районах, а самые высокие – в Мирабадском и Яккасарайском районах.Средняя цена квартиры в центре Ташкента в 50 раз превышает долю ВВП на душу населения.Читайте также: Пособия по инвалидности будут назначать без заявления
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/07/23185595_0:1:1920:1441_1920x0_80_0_0_fe300afd787c154b143734aa4c8c274b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
аренда жилья ташкент мирабадский яккасарайский сергелийский алмазарский районы столица где самая дорогая аренда дешевая
аренда жилья ташкент мирабадский яккасарайский сергелийский алмазарский районы столица где самая дорогая аренда дешевая
Где в Ташкенте самая дорогая аренда жилья
Институт прогнозирования проанализировал арендные ставки в многоэтажных домах в разных районах столицы.
ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik.
Самые высокие цены на аренду в Ташкенте - в Мирабадском и Яккасарайском районах. Об этом сообщает
Институт прогнозирования и макроэкономических исследований.
Специалисты института проанализировали арендные ставки в многоэтажных домах в разных районах столицы.
По данным аналитиков, средняя арендная плата в многоэтажных домах в Ташкенте составляет $339. Самые низкие цены на аренду - в Сергелийском и Алмазарском районах, а самые высокие – в Мирабадском и Яккасарайском районах.
"В настоящее время доход от сдачи в аренду недвижимости в Ташкенте в три раза превышает средний доход банка по валютному депозиту (3,4%). Это показывает, что сейчас выгоднее потратить сбережения на недвижимость и сдавать ее, чем хранить в виде депозита в иностранной валюте", - сообщили в центре.
Средняя цена квартиры в центре Ташкента в 50 раз превышает долю ВВП на душу населения.