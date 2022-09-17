https://uz.sputniknews.ru/20220917/posobiya-po-invalidnosti-budut-naznachat-bez-zayavleniya-28301007.html
Пособия по инвалидности будут назначать без заявления
Пособия по инвалидности будут назначать без заявления
При этом всю информацию для назначения пособий ПФР получает в электронном виде из информационных систем соответствующих министерств и ведомств.
2022-09-17T10:38+0500
2022-09-17T10:38+0500
2022-09-17T10:51+0500
общество
социальные пособия
пенсионный фонд
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ТАШКЕНТ, 17 сен – Sputnik. Начиная с 1 октября в Узбекистане начнет действовать система назначения пособий, выплачиваемых ребенку-инвалиду до 18 лет и ВИЧ-инфицированному ребенку до 18 лет, а также пособий по уходу в проактивной форме. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда.Новшества предусматривает указ президента от 17.02.2022 г. № УП-74 "О дополнительных мерах по поддержке лиц с инвалидностью и категорий населения, нуждающихся в социальной защите".Проактивные услуги – это беззаявительные услуги, за получением которых человеку не требуется обращаться в клиентскую службу ПФР лично. Пенсионный фонд всё сделает самостоятельно.Пенсионный фонд при Министерстве финансов впервые применит новый порядок к трем видам социальной помощи.При этом всю информацию для назначения пособий фонд будет получать в электронном виде из информационных систем соответствующих министерств и ведомств.Читайте также: Студенты могут получить специальную стипендию от ЦБ
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пенсионный фонд при министерстве финансов пособия по инвалидности по уходу за ребенком-инвалидом процедура как подать порядок подачи новый
пенсионный фонд при министерстве финансов пособия по инвалидности по уходу за ребенком-инвалидом процедура как подать порядок подачи новый
Пособия по инвалидности будут назначать без заявления
10:38 17.09.2022 (обновлено: 10:51 17.09.2022)
При этом всю информацию для назначения пособий ПФР получает в электронном виде из информационных систем соответствующих министерств и ведомств.
ТАШКЕНТ, 17 сен – Sputnik
. Начиная с 1 октября в Узбекистане начнет действовать система назначения пособий, выплачиваемых ребенку-инвалиду до 18 лет и ВИЧ-инфицированному ребенку до 18 лет, а также пособий по уходу в проактивной форме. Об этом сообщила
пресс-служба Пенсионного фонда.
Новшества предусматривает указ президента от 17.02.2022 г. № УП-74 "О дополнительных мерах по поддержке лиц с инвалидностью и категорий населения, нуждающихся в социальной защите".
Проактивные услуги – это беззаявительные услуги, за получением которых человеку не требуется обращаться в клиентскую службу ПФР лично. Пенсионный фонд всё сделает самостоятельно.
Пенсионный фонд при Министерстве финансов впервые применит новый порядок к трем видам социальной помощи.
При этом всю информацию для назначения пособий фонд будет получать в электронном виде из информационных систем соответствующих министерств и ведомств.