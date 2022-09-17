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https://uz.sputniknews.ru/20220917/osen-na-poroge-prognoz-pogody-na-17-sentyabrya-28294650.html
Осень на пороге: прогноз погоды на 17 сентября
Осень на пороге: прогноз погоды на 17 сентября
По данным синоптиков, в предгорных и горных районах республики ожидается дождь, гроза.
2022-09-17T09:59+0500
2022-09-17T09:59+0500
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ТАШКЕНТ, 17 сен – Sputnik. Как сообщает Гидрометеорологическая служба Узбекистана, в субботу на всей территории республики, кроме предгорных и горных районов, будет переменная облачность, без осадков. В горах возможны дождь, гроза.Температура воздуха:В Ташкенте переменная облачность, без осадков. Воздух прогреется до 28-30 градусов.Читайте также: ШОС впервые примет заявление по климату на саммите в Самарканде
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прогноз погоды узгидромет переменная облачность без осадков дождь гроза температура воздуха каракалпакстан хорезмская сырдарьинская сурхандарьинская бухарская навоийская ташкентская андижанская наманганская ферганская область предгорные горные районы
прогноз погоды узгидромет переменная облачность без осадков дождь гроза температура воздуха каракалпакстан хорезмская сырдарьинская сурхандарьинская бухарская навоийская ташкентская андижанская наманганская ферганская область предгорные горные районы

Осень на пороге: прогноз погоды на 17 сентября

09:59 17.09.2022
© Sputnik / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСбор урожая зерна
Сбор урожая зерна - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.09.2022
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По данным синоптиков, в предгорных и горных районах республики ожидаются дождь, гроза.
ТАШКЕНТ, 17 сен – Sputnik. Как сообщает Гидрометеорологическая служба Узбекистана, в субботу на всей территории республики, кроме предгорных и горных районов, будет переменная облачность, без осадков. В горах возможны дождь, гроза.
Температура воздуха:
Каракалпакстан, Хорезмская область – 28-30 градусов;
Бухарская, Навоийская, Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области – 27-32 градуса;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области – 30-35 градусов;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области – 25-30 градусов;
Предгорные и горные районы – 17-22 градуса.
В Ташкенте переменная облачность, без осадков. Воздух прогреется до 28-30 градусов.
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