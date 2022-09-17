https://uz.sputniknews.ru/20220917/osen-na-poroge-prognoz-pogody-na-17-sentyabrya-28294650.html

Осень на пороге: прогноз погоды на 17 сентября

Осень на пороге: прогноз погоды на 17 сентября

По данным синоптиков, в предгорных и горных районах республики ожидается дождь, гроза.

2022-09-17T09:59+0500

2022-09-17T09:59+0500

2022-09-17T09:59+0500

общество

погода

прогноз

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ТАШКЕНТ, 17 сен – Sputnik. Как сообщает Гидрометеорологическая служба Узбекистана, в субботу на всей территории республики, кроме предгорных и горных районов, будет переменная облачность, без осадков. В горах возможны дождь, гроза.Температура воздуха:В Ташкенте переменная облачность, без осадков. Воздух прогреется до 28-30 градусов.Читайте также: ШОС впервые примет заявление по климату на саммите в Самарканде

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