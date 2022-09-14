https://uz.sputniknews.ru/20220914/shos-vpervye-primet-zayavlenie-po-klimatu-na-sammite-v-samarkande-----28080969.html

ШОС впервые примет заявление по климату на саммите в Самарканде

ШОС впервые примет заявление по климату на саммите в Самарканде

Саммит ШОС пройдет в Самарканде 15-16 сентября.

2022-09-14T15:20+0500

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саммит шос-2022 в самарканде

шос

климат

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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на саммите в Самарканде впервые в рамках ШОС примут заявление по реагированию на климатические изменения, сообщил в среду официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов, передает РИА Новости.Саммит ШОС пройдет в Самарканде 15-16 сентября."На проходящем в Самарканде заседании Совета национальных координаторов государств-членов ШОС обсужден и согласован проект заявления по реагированию на климатические изменения. В рамках ШОС впервые принимается заявление по данной тематике", - сообщил Кабулжанов.По его мнению, принятие такого документа свидетельствует о желании и готовности организации быть активным участником формирования и реализации региональной и глобальной климатической повестки.В документе отражены общие подходы государств-членов ШОС к вопросам эффективной реализации положений основных международно-правовых механизмов в этой сфере - Рамочной конвенции ООН по климату и Парижского соглашения, объяснил официальный представитель МИД.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года началась процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.Читайте также:Экологическое сотрудничество в рамках ШОС — перспективы

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