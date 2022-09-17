Победители АрМИ получили награды
19:22 17.09.2022 (обновлено: 19:55 17.09.2022)
© Министерство Обороны УзбекистанаПобедителям Армейских международных игр вручены денежные премии и присвоены досрочные очередные воинские звания
© Министерство Обороны Узбекистана
Военнослужащие получили денежные премии. Им также досрочно присвоили очередные воинские звания.
ТАШКЕНТ, 17 сен – Sputnik. Победители Армейских международных игр "АрМИ-2022" получили награды и звания.
Церемония награждения состоялась 17 сентября в амфитеатре Мемориального комплекса "Парк победы", сообщает пресс-служба Министерства обороны Узбекистана.
© Министерство Обороны УзбекистанаПобедителям Армейских международных игр вручены денежные премии и присвоены досрочные очередные воинские звания
Победителям Армейских международных игр вручены денежные премии и присвоены досрочные очередные воинские звания
© Министерство Обороны Узбекистана
В церемонии награждения приняли участие представители президентской администрации, кабинета министров, депутаты Олий Мажлиса, руководители министерств и ведомств.
Члены команд Узбекистана, победивших в различных конкурсах в рамках "АрМИ-2022" получили денежные премии.
"Также в ходе мероприятия группе военнослужащих, показавших на соревнованиях высокие результаты, были присвоены досрочные очередные воинские звания", - сообщает пресс-служба.
© Министерство Обороны УзбекистанаПобедителям Армейских международных игр вручены денежные премии и присвоены досрочные очередные воинские звания
Победителям Армейских международных игр вручены денежные премии и присвоены досрочные очередные воинские звания
© Министерство Обороны Узбекистана
Напомним: Восьмые Армейские международные игры-2022 в этом году проходили в период с 13 по 27 августа одновременно на 30 полигонах и в акваториях четырех морей – Балтийского, Каспийского, Аравийского и Желтого. Кроме России, конкурсы принимали 11 стран: Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Иран, Казахстан, Китай, Монголия, Узбекистан на территории трех континентов. В рамках АрМИ-2022 было проведено 34 конкурса по полевой и морской выучке. В Армейских международных играх приняли участие 270 команд из 34 стран (включая Россию), представляющих Европу, Азию, Африку и Латинскую Америку.
В медальном зачете команда Узбекистана заняла второе место, уступив лишь российским военнослужащим.
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