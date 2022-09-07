https://uz.sputniknews.ru/20220907/studenty-mogut-poluchit-spetsialnuyu-stipendiyu-ot-tsb--27852192.html

Студенты могут получить специальную стипендию от ЦБ

Студенты могут получить специальную стипендию от ЦБ

В конкурсе смогут принять участие студенты 7 вузов.

2022-09-07T17:31+0500

2022-09-07T17:31+0500

2022-09-07T17:31+0500

общество

студенты

конкурс

стипендия

цб

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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Центральный Банк Узбекистана (ЦБ) объявил конкурс на специальную стипендию для студентов вузов, передает пресс-служба банка.Стипендия будет составлять не менее 3 разовой базовой величины, установленной в республике. В 2022/2023 году выплата будет поступать назначенным студентам с 3 октября по конца учебного года.Прием документов будет проходить с 6 по 9 сентября, сам конкурс – с 12 по 20 сентября. В нем могут принять участие студенты бакалавриата и магистратуры следующих вузов столицы:Для участия в конкурсе необходимо иметь высокие рейтинговые баллы за последний учебный семестр, а также сдать тесты по английскому языку. Владельцы сертификатов IELTS 6.5 могут не сдавать испытания по иностранному языку.Кроме того, предпочтение будут отдавать студентам, которые участвовали и побеждали в международных, республиканских олимпиадах по экономике и информационным технологиям.Ранее в республике началось обсуждение проекта постановления президента о выплате стипендий студентам колледжей и техникумов.Читайте также:В первом полугодии пособия по безработице получили 20 тыс. гражданСтудентов из Узбекистана отправят на бесплатное обучение в УГТУ

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