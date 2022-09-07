https://uz.sputniknews.ru/20220907/studenty-mogut-poluchit-spetsialnuyu-stipendiyu-ot-tsb--27852192.html
Студенты могут получить специальную стипендию от ЦБ
Студенты могут получить специальную стипендию от ЦБ
В конкурсе смогут принять участие студенты 7 вузов.
2022-09-07T17:31+0500
2022-09-07T17:31+0500
2022-09-07T17:31+0500
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цб
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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Центральный Банк Узбекистана (ЦБ) объявил конкурс на специальную стипендию для студентов вузов, передает пресс-служба банка.Стипендия будет составлять не менее 3 разовой базовой величины, установленной в республике. В 2022/2023 году выплата будет поступать назначенным студентам с 3 октября по конца учебного года.Прием документов будет проходить с 6 по 9 сентября, сам конкурс – с 12 по 20 сентября. В нем могут принять участие студенты бакалавриата и магистратуры следующих вузов столицы:Для участия в конкурсе необходимо иметь высокие рейтинговые баллы за последний учебный семестр, а также сдать тесты по английскому языку. Владельцы сертификатов IELTS 6.5 могут не сдавать испытания по иностранному языку.Кроме того, предпочтение будут отдавать студентам, которые участвовали и побеждали в международных, республиканских олимпиадах по экономике и информационным технологиям.Ранее в республике началось обсуждение проекта постановления президента о выплате стипендий студентам колледжей и техникумов.Читайте также:В первом полугодии пособия по безработице получили 20 тыс. гражданСтудентов из Узбекистана отправят на бесплатное обучение в УГТУ
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Студенты могут получить специальную стипендию от ЦБ
В конкурсе на выплату от ЦБ смогут принять участие студенты семи столичных вузов, подходящие под необходимые критерии.
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik.
Центральный Банк Узбекистана (ЦБ) объявил конкурс на специальную стипендию для студентов вузов, передает пресс-служба
банка.
Стипендия будет составлять не менее 3 разовой базовой величины, установленной в республике. В 2022/2023 году выплата будет поступать назначенным студентам с 3 октября по конца учебного года.
Прием документов будет проходить с 6 по 9 сентября, сам конкурс – с 12 по 20 сентября. В нем могут принять участие студенты бакалавриата и магистратуры следующих вузов столицы:
Международный Вестминстерский университет в Ташкенте;
Сингапурский институт развития менеджмента в Ташкенте;
Ташкентский государстевнный экономический университет;
Ташкентский финансовый институт;
Университет мировой экономики и дипломатии;
Университет ИНХА в Ташкенте;
Национальный университет имени Мирзо Улугбека (студенты по специальностям банковское дело, экономика, бухгалтерский учет в банках, макроэкономика, статистика, информационная технология последних курсов бакалавриата (4 курс) и обучающиеся в магистратуре на очной форме обучения по результатам конкурсного отбора).
Для участия в конкурсе необходимо иметь высокие рейтинговые баллы за последний учебный семестр, а также сдать тесты по английскому языку. Владельцы сертификатов IELTS 6.5 могут не сдавать испытания по иностранному языку.
Кроме того, предпочтение будут отдавать студентам, которые участвовали и побеждали в международных, республиканских олимпиадах по экономике и информационным технологиям.
Ранее в республике началось
обсуждение проекта постановления президента о выплате стипендий студентам колледжей и техникумов.