https://uz.sputniknews.ru/20220917/proektnyy-institut-uzgashkliti-prodan-za-1337-mlrd-sumov-28305643.html

Проектный институт "УзГАШКЛИТИ" продан за 133,7 млрд. сумов

Проектный институт "УзГАШКЛИТИ" продан за 133,7 млрд. сумов

В приватизации госактива приняли участие международная консалтинговая компания Grant Thornton и юридическая фирма Dentons.

2022-09-17T14:39+0500

2022-09-17T14:39+0500

2022-09-17T14:39+0500

общество

приватизация

торги

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ТАШКЕНТ, 17 сен – Sputnik. Проектный институт "УзГАШКЛИТИ" приватизировали.Как сообщило Агентство госактивов, 100% госдоли в уставном капитале института выкупила на публичных торгах за 133,7 млрд. сумов инжиниринговая компания ООО “SG Engineering And Development”.В приватизации госактива также приняли участие международная консалтинговая компания Grant Thornton и юридическая фирма Dentons.Государственный проектный научно-исследовательский институт инженерных изысканий в строительстве, геоинформатики и градостроительного кадастра (УзГАШКЛИТИ) был выставлен на продажу в январе нынешнего года. Комплекс зданий и сооружений площадью 5079 кв. м. расположен в Чиланзарском районе Ташкента на участке в 0,21 га.Читайте также: АО "Тепловые электрические станции" приватизируют

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