https://uz.sputniknews.ru/20220917/proektnyy-institut-uzgashkliti-prodan-za-1337-mlrd-sumov-28305643.html
Проектный институт "УзГАШКЛИТИ" продан за 133,7 млрд. сумов
Проектный институт "УзГАШКЛИТИ" продан за 133,7 млрд. сумов
В приватизации госактива приняли участие международная консалтинговая компания Grant Thornton и юридическая фирма Dentons.
2022-09-17T14:39+0500
2022-09-17T14:39+0500
2022-09-17T14:39+0500
общество
приватизация
торги
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ТАШКЕНТ, 17 сен – Sputnik. Проектный институт "УзГАШКЛИТИ" приватизировали.Как сообщило Агентство госактивов, 100% госдоли в уставном капитале института выкупила на публичных торгах за 133,7 млрд. сумов инжиниринговая компания ООО “SG Engineering And Development”.В приватизации госактива также приняли участие международная консалтинговая компания Grant Thornton и юридическая фирма Dentons.Государственный проектный научно-исследовательский институт инженерных изысканий в строительстве, геоинформатики и градостроительного кадастра (УзГАШКЛИТИ) был выставлен на продажу в январе нынешнего года. Комплекс зданий и сооружений площадью 5079 кв. м. расположен в Чиланзарском районе Ташкента на участке в 0,21 га.Читайте также: АО "Тепловые электрические станции" приватизируют
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приватизация публичные торги узгашклити государственная доля продажа
приватизация публичные торги узгашклити государственная доля продажа
Проектный институт "УзГАШКЛИТИ" продан за 133,7 млрд. сумов
В приватизации госактива приняли участие международная консалтинговая компания Grant Thornton и юридическая фирма Dentons.
ТАШКЕНТ, 17 сен – Sputnik. Проектный институт "УзГАШКЛИТИ" приватизировали.
Как сообщило Агентство госактивов, 100% госдоли в уставном капитале института выкупила на публичных торгах за 133,7 млрд. сумов инжиниринговая компания ООО “SG Engineering And Development”.
"Предлагаемая цена ООО “SG Engineering And Development” выше ценового диапазона предложенного другими претендентами, а также рассчитанной Консультантом и независимой оценочной организацией предполагаемой рыночной стоимости", - подчеркнули в агентстве.
В приватизации госактива также приняли участие международная консалтинговая компания Grant Thornton и юридическая фирма Dentons.
Государственный проектный научно-исследовательский институт инженерных изысканий в строительстве, геоинформатики и градостроительного кадастра (УзГАШКЛИТИ) был выставлен на продажу в январе нынешнего года. Комплекс зданий и сооружений площадью 5079 кв. м. расположен в Чиланзарском районе Ташкента на участке в 0,21 га.