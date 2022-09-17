https://uz.sputniknews.ru/20220917/stolitsa-kazaxstana-vnov-stanet-astanoy--28310515.html

Столица Казахстана вновь станет Астаной

Столица Казахстана вновь станет Астаной

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон о семилетнем сроке президентства и переименовании столицы в Астану

2022-09-17T17:57+0500

2022-09-17T17:57+0500

2022-09-17T17:57+0500

в мире

касым-жомарт токаев

казахстан

конституция

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ТАШКЕНТ, 17 сен - Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в конституцию. Данные поправки вводят однократный семилетний президентский мандат и меняют название столицы республики с Нур-Султана на Астану.Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу казахстанского президента.Напомним. в послании к народу 1 сентября президент Казахстана Токаев предложил провести этой осенью досрочные президентские выборы, несмотря на то, что его первый пятилетний срок истекает лишь в 2024 году. Тогда же он заявил, что после выборов внесет инициативу об увеличении срока президентских полномочий с пяти до семи лет, но без права переизбрания. Законопроект также содержит норму о переименовании столицы из Нур-Султана в Астану. Парламент 15 сентября единогласно принял этот закон и направил его на подпись президенту.Читайте также: Токаев: серьезным потенциалом обладает ж/д Казахстан - Туркменистан - Иран

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