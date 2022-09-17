https://uz.sputniknews.ru/20220917/takeshi-kitano-primeril-uzbekskiy-chapan---video-28305496.html
Такеши Китано примерил узбекский чапан - видео
Такеши Китано примерил узбекский чапан - видео
Японский кинорежиссер провел мастер-класс для молодых кинематографистов.
2022-09-17T14:02+0500
2022-09-17T14:02+0500
2022-09-17T14:05+0500
культура
ташкентский кинофестиваль
режиссер
мастер-класс
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ТАШКЕНТ, 17 сен – Sputnik. Японский кинорежиссер Такеши Китано провел в Ташкенте мастер-класс для молодых кинематографистов, сообщает корреспондент Sputnik.Такеши Китано приехал в Узбекистан для участия в XIV Ташкентском международном кинофестивале."Сегодня люди любят смотреть фильмы на маленьких экранах своих гаджетов. Однако я настоятельно прошу. Смотрите кино в кинотеатрах на больших экранах. Вы совершено по-другому будете воспринимать картину и её смысл", - подчеркнул режиссёр.Ташкентский международный фестиваль стартовал в столице Узбекистана 14 сентября. Участие в мероприятии приняли известные режиссеры и актеры из России, Казахстана, Турции и других стран.Читайте также: Бекмамбетов представил проект анимации про Ходжу Насреддина — видео
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видео ташкентский международный кинофестиваль мастер-класс режиссер такеши китано
видео ташкентский международный кинофестиваль мастер-класс режиссер такеши китано
Такеши Китано примерил узбекский чапан - видео
14:02 17.09.2022 (обновлено: 14:05 17.09.2022)
Японский кинорежиссер провел мастер-класс для молодых кинематографистов.
ТАШКЕНТ, 17 сен – Sputnik. Японский кинорежиссер Такеши Китано провел в Ташкенте мастер-класс для молодых кинематографистов, сообщает корреспондент Sputnik.
Такеши Китано приехал в Узбекистан для участия в XIV Ташкентском международном кинофестивале.
"Сегодня люди любят смотреть фильмы на маленьких экранах своих гаджетов. Однако я настоятельно прошу. Смотрите кино в кинотеатрах на больших экранах. Вы совершено по-другому будете воспринимать картину и её смысл", - подчеркнул режиссёр.
Ташкентский международный фестиваль стартовал в столице Узбекистана 14 сентября. Участие в мероприятии приняли известные режиссеры и актеры из России, Казахстана, Турции и других стран.