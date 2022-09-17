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https://uz.sputniknews.ru/20220917/v-tashkente-proshlo-zasedanie-soveta-direktorov-kinematografistov-stran-sng---video-28314867.html
В Ташкенте прошло заседание Совета директоров кинематографистов стран СНГ - видео
В Ташкенте прошло заседание Совета директоров кинематографистов стран СНГ - видео
Участники обсудили создание международного творческого объединения киноорганизаций.
2022-09-17T20:03+0500
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культура
ташкентский кинофестиваль
ташкент
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ТАШКЕНТ, 17 сен – Sputnik. В Ташкенте прошло заседание Совета директоров кинематографистов стран СНГ, сообщает корреспондент Sputnik.Прошло оно на площадке XIV Ташкентского международного кинофестиваля. Участники обсудили вопросы сотрудничества в области кинопроизводства.В частности, говорили о создании международного творческого объединения киноорганизаций, одна из целей которого - совместная деятельность по развитию киноискусства и киноиндустрии.Об итогах мероприятия в интервью корресподенту Sputnik рассказали директор киноконцерна “Точикфильм” Махмадсаид Шохиё, гендиректор киностудии “Лендок” Алексей Тельнов и зампредседателя объединения “Туркменфильм” Сахысалых Байрамов.Читайте также: Такеши Китано примерил узбекский чапан - видео
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видео ташкент узбекистан ташкентский международный кинофестиваль совет директоров кинематографистов международное творческое объединение киноорганизаций
видео ташкент узбекистан ташкентский международный кинофестиваль совет директоров кинематографистов международное творческое объединение киноорганизаций

В Ташкенте прошло заседание Совета директоров кинематографистов стран СНГ - видео

20:03 17.09.2022 (обновлено: 20:08 17.09.2022)
© SputnikВ Ташкенте прошло заседание Совета директоров кинематографистов стран СНГ - видео
В Ташкенте прошло заседание Совета директоров кинематографистов стран СНГ - видео - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.09.2022
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Участники обсудили создание международного творческого объединения киноорганизаций.
ТАШКЕНТ, 17 сен – Sputnik. В Ташкенте прошло заседание Совета директоров кинематографистов стран СНГ, сообщает корреспондент Sputnik.
Прошло оно на площадке XIV Ташкентского международного кинофестиваля. Участники обсудили вопросы сотрудничества в области кинопроизводства.
В частности, говорили о создании международного творческого объединения киноорганизаций, одна из целей которого - совместная деятельность по развитию киноискусства и киноиндустрии.
Об итогах мероприятия в интервью корресподенту Sputnik рассказали директор киноконцерна “Точикфильм” Махмадсаид Шохиё, гендиректор киностудии “Лендок” Алексей Тельнов и зампредседателя объединения “Туркменфильм” Сахысалых Байрамов.
Читайте также: Такеши Китано примерил узбекский чапан - видео
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