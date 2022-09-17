https://uz.sputniknews.ru/20220917/v-tashkente-proshlo-zasedanie-soveta-direktorov-kinematografistov-stran-sng---video-28314867.html

В Ташкенте прошло заседание Совета директоров кинематографистов стран СНГ - видео

В Ташкенте прошло заседание Совета директоров кинематографистов стран СНГ - видео

Участники обсудили создание международного творческого объединения киноорганизаций.

2022-09-17T20:03+0500

2022-09-17T20:03+0500

2022-09-17T20:08+0500

культура

ташкентский кинофестиваль

ташкент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/11/28314708_0:20:2730:1556_1920x0_80_0_0_2ef1cfdf728b7d3efd91b51fd9ef1e5d.jpg

ТАШКЕНТ, 17 сен – Sputnik. В Ташкенте прошло заседание Совета директоров кинематографистов стран СНГ, сообщает корреспондент Sputnik.Прошло оно на площадке XIV Ташкентского международного кинофестиваля. Участники обсудили вопросы сотрудничества в области кинопроизводства.В частности, говорили о создании международного творческого объединения киноорганизаций, одна из целей которого - совместная деятельность по развитию киноискусства и киноиндустрии.Об итогах мероприятия в интервью корресподенту Sputnik рассказали директор киноконцерна “Точикфильм” Махмадсаид Шохиё, гендиректор киностудии “Лендок” Алексей Тельнов и зампредседателя объединения “Туркменфильм” Сахысалых Байрамов.Читайте также: Такеши Китано примерил узбекский чапан - видео

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

видео ташкент узбекистан ташкентский международный кинофестиваль совет директоров кинематографистов международное творческое объединение киноорганизаций