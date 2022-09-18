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Джонни Депп пообщался с ташкентскими зрителями - фото, видео
Джонни Депп пообщался с ташкентскими зрителями - фото, видео
В малом зале Дома кинематографистов прошел показ фильма "Минамата" и онлайн-встреча со звездой.
2022-09-18T11:22+0500
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культура
ташкент
джонни депп
встреча
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ТАШКЕНТ, 18 сен – Sputnik. В Ташкенте в рамках Ташкентского международного кинофестиваля прошел показ фильма "Минамата", сообщает корреспондент Sputnik.Это американская драма, основанная на реальных событиях. Фильм рассказывает о последствиях отравления ртутью жителей Минаматы (Япония).После показа фильма прошла творческая онлайн-встреча с Джонни Деппом и режиссером Эндрю Левитасом.Режиссер поделился впечатлениями от работы со звездой.Студенты очень ждали этого подключения. Так как для них- это уникальная возможность получить профессиональные советы от звезд мирового кино.Читайте также: Безруков готов сниматься в узбекско-российских фильмах — видео
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видео джонни депп показ фильма "минамата" онлайн-встреча студенты ташкент
видео джонни депп показ фильма "минамата" онлайн-встреча студенты ташкент

Джонни Депп пообщался с ташкентскими зрителями - фото, видео

11:22 18.09.2022 (обновлено: 11:44 18.09.2022)
© Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАмериканский актер Джонни Депп, архивное фото
Американский актер Джонни Депп, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.09.2022
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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В малом зале Дома кинематографистов прошел показ фильма "Минамата" и онлайн-встреча со звездой.
ТАШКЕНТ, 18 сен – Sputnik. В Ташкенте в рамках Ташкентского международного кинофестиваля прошел показ фильма "Минамата", сообщает корреспондент Sputnik.
© Telegram / TiffestДжонни Депп пообщался с ташкентскими зрителями
Джонни Депп пообщался с ташкентскими зрителями - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.09.2022
Джонни Депп пообщался с ташкентскими зрителями
© Telegram / Tiffest
Это американская драма, основанная на реальных событиях. Фильм рассказывает о последствиях отравления ртутью жителей Минаматы (Япония).
После показа фильма прошла творческая онлайн-встреча с Джонни Деппом и режиссером Эндрю Левитасом.
© Telegram / TiffestДжонни Депп пообщался с ташкентскими зрителями
Джонни Депп пообщался с ташкентскими зрителями - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.09.2022
Джонни Депп пообщался с ташкентскими зрителями
© Telegram / Tiffest
"Этот фильм делала группа людей, не один человек, а сочетание профессионалов", - рассказал Депп.
Режиссер поделился впечатлениями от работы со звездой.
"Он просто ведет себя, как обычный актер. Это придает уверенности другим актерам и команде. Он уникальный и особенный", - сказал о Джонни Деппе режиссер.
© Telegram / TiffestДжонни Депп пообщался с ташкентскими зрителями
Джонни Депп пообщался с ташкентскими зрителями - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.09.2022
Джонни Депп пообщался с ташкентскими зрителями
© Telegram / Tiffest
Студенты очень ждали этого подключения. Так как для них- это уникальная возможность получить профессиональные советы от звезд мирового кино.
Читайте также: Безруков готов сниматься в узбекско-российских фильмах — видео
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