https://uz.sputniknews.ru/20220918/djonni-depp-poobschalsya-s-tashkentskimi-zritelyami---foto-video-28320627.html

Джонни Депп пообщался с ташкентскими зрителями - фото, видео

Джонни Депп пообщался с ташкентскими зрителями - фото, видео

В малом зале Дома кинематографистов прошел показ фильма "Минамата" и онлайн-встреча со звездой.

2022-09-18T11:22+0500

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культура

ташкент

джонни депп

встреча

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ТАШКЕНТ, 18 сен – Sputnik. В Ташкенте в рамках Ташкентского международного кинофестиваля прошел показ фильма "Минамата", сообщает корреспондент Sputnik.Это американская драма, основанная на реальных событиях. Фильм рассказывает о последствиях отравления ртутью жителей Минаматы (Япония).После показа фильма прошла творческая онлайн-встреча с Джонни Деппом и режиссером Эндрю Левитасом.Режиссер поделился впечатлениями от работы со звездой.Студенты очень ждали этого подключения. Так как для них- это уникальная возможность получить профессиональные советы от звезд мирового кино.Читайте также: Безруков готов сниматься в узбекско-российских фильмах — видео

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видео джонни депп показ фильма "минамата" онлайн-встреча студенты ташкент